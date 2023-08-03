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Певица из Новосибирска Пелагея взорвала соцсети появлением в «голом» платье

3 августа 2023, 01:46
Фото: Соцсети певицы
Платье певицы поразило публику
Пелагея вышла на публику в облегающем голубом платье в горошек, вызвав восторг у поклонников, которые отметили ее красоту и прекрасную фигуру.

Талантливая певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, посетила фестиваль «Голосящий КиВиН 2023» в Светлогорске. В одном из своих выступлений она выбрала смелое облегающее платье в горошек. Оно было выполнено в натуральных оттенках, которые подчеркивали каждую линию ее фигуры.

Ее поклонники были в полном восторге от ее наряда. Вот, что они писали в соцсетях:

«Очаровательно!»

«Какая красотка!»

«Просто потрясающе!»

Пелагея уже не первый раз принимает участие в этом фестивале и является членом жюри конкурса.

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