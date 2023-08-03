Posted Сегодня, 01:46
Published Сегодня, 01:46
Modified Сегодня, 01:48
Updated Сегодня, 01:48
Талантливая певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, посетила фестиваль «Голосящий КиВиН 2023» в Светлогорске. В одном из своих выступлений она выбрала смелое облегающее платье в горошек. Оно было выполнено в натуральных оттенках, которые подчеркивали каждую линию ее фигуры.
Ее поклонники были в полном восторге от ее наряда. Вот, что они писали в соцсетях:
«Очаровательно!»
«Какая красотка!»
«Просто потрясающе!»
Пелагея уже не первый раз принимает участие в этом фестивале и является членом жюри конкурса.