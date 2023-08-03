Талантливая певица Пелагея, которая родом из Новосибирска, посетила фестиваль «Голосящий КиВиН 2023» в Светлогорске. В одном из своих выступлений она выбрала смелое облегающее платье в горошек. Оно было выполнено в натуральных оттенках, которые подчеркивали каждую линию ее фигуры.