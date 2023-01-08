atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Певица Пелагея из Новосибирска попала под санкции США

Сегодня, 07:28
Фото: Пелагея/ВК
Известная уроженка Новосибирска, певица Пелагея попала под западные санкции
Известная уроженка Новосибирска, певица Пелагея попала под западные санкции. Подобным образом распорядился президент Украины.

В санкционный список попали Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Пелагея, а также остальные 116 звезд российской эстрады. Среди них ещё и другие деятели культуры нашей страны.

Судя по документу Указа Зеленского, срок наложенных санкций – 10 лет. Это значит, что в этот период времени наши артисты не смогут выступать в Украине и держать счета в банках этой страны.

Напомним, ранее под санкции США попал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Вместе с ним в перечень попали 29 глав субъектов РФ.

#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Санкции#Певица
Подпишитесь
Снежинка из Новосибирска уезжает в Суздаль, который стал Новогодней столицей 2024
Вчера, 04:58
Жительница Новосибирска посоветовала не гулять в центре из-за толпы людей
6 января 02:21
Морозы до -37 ударят по Новосибирску на первой рабочей неделе 2023 года
6 января 03:09
В Новосибирске тысячи верующих пришли в храмы на Рождественские службы
6 января 17:00
Впервые в Новосибирске прошел фестиваль колокольных звонов на Михайловской набережной
Вчера, 07:31
Новосибирцы раскупили билеты на «Аватар: Путь воды» в единственном кинотеатре
6 января 09:19