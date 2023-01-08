Певица Пелагея из Новосибирска попала под санкции США

В санкционный список попали Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Пелагея, а также остальные 116 звезд российской эстрады. Среди них ещё и другие деятели культуры нашей страны.
Судя по документу Указа Зеленского, срок наложенных санкций – 10 лет. Это значит, что в этот период времени наши артисты не смогут выступать в Украине и держать счета в банках этой страны.
Напомним, ранее под санкции США попал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Вместе с ним в перечень попали 29 глав субъектов РФ.