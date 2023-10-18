В кофейнях Новосибирска подорожали популярные напитки

Подорожание исходного сырья для приготовления напитков фиксирует и Новосибирскстат. По данным ведомства с 2018 по 2023 год средняя стоимость килограмма натурального кофе выросла с 1000,54 до 1411,12 рублей. А усредненная цена 200-миллилитрового стаканчика кофе подросла с 54,15 до 74,92 рублей.