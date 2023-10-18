В кофейнях Новосибирска подорожали популярные напитки

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Посетители новосибирских кофеен рассказывают о подорожании любимого напитка. В некоторых заведениях стоимость чашки подросла на 50 рублей. Часть кофеен еще не переписывала ценники, но этот процесс неизбежен. Из-за роста курса доллара поднялись цены на кофейные зерна.
Подорожание исходного сырья для приготовления напитков фиксирует и Новосибирскстат. По данным ведомства с 2018 по 2023 год средняя стоимость килограмма натурального кофе выросла с 1000,54 до 1411,12 рублей. А усредненная цена 200-миллилитрового стаканчика кофе подросла с 54,15 до 74,92 рублей.
Как пишет издание НГС со ссылкой на игроков рынка, цены в кофейнях Новосибирска ближайшее время вырастут на 10-15%.