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Владельцы кофеен предсказыват 15-процентный рост цен

В кофейнях Новосибирска подорожали популярные напитки

18 октября 2023, 08:33
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Владельцы кофеен предсказыват 15-процентный рост цен

В Новосибирске выросли цены на кофе

Кофе и напитки на его основе стали дороже в некоторых кофейнях. Это связывают с ростом цен на кофейные зерна.

Посетители новосибирских кофеен рассказывают о подорожании любимого напитка. В некоторых заведениях стоимость чашки подросла на 50 рублей. Часть кофеен еще не переписывала ценники, но этот процесс неизбежен. Из-за роста курса доллара поднялись цены на кофейные зерна.

Подорожание исходного сырья для приготовления напитков фиксирует и Новосибирскстат. По данным ведомства с 2018 по 2023 год средняя стоимость килограмма натурального кофе выросла с 1000,54 до 1411,12 рублей. А усредненная цена 200-миллилитрового стаканчика кофе подросла с 54,15 до 74,92 рублей.

Как пишет издание НГС со ссылкой на игроков рынка, цены в кофейнях Новосибирска ближайшее время вырастут на 10-15%.

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#Новосибирск#Цены#Подорожание#Кофейни#Кофе
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