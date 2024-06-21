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Кофе

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Июнь
Кофе ощутимо подорожал в Новосибирске — сколько теперь стоит чашка?
Кофе и напитки, сделанные на его основе, за год подорожали в новосибирском общепите. При этом пить его меньше не стали, скорее, наоборот, подсчитали аналитики.
21 июня, 05:05
Апрель
В Новосибирске открылась новая кофейня. Заказ посетителям приносит робопёс
Особенностью кофейни стали дизайнерский интерьер, а также необычный официант — собака-робот.
17 апреля, 09:40
Март
Где в Новосибирске выпить кофе: рейтинг городских кофеен
В Новосибирске работают более 350 кофеен. Каждую из них может оценить любой житель или гость города. Atas.info составил топ-5 мест, где можно попить вкусный кофе.
28 марта, 10:41
Вот почему кофе вызывает у вас стресс и тревожность — как от этого избавиться
Россияне пьют кофе не только, чтобы взбодриться, но и просто так. Однако избыточное употребление этого напитка может нанести вред здоровью.
21 марта, 14:28
Февраль
Топ-5 кофеен Новосибирска: горожане назвали места со вкусным кофе
10 февраля, 09:29
Сколько чашек латте и капучино можно купить на среднюю зарплату в Новосибирске
В новосибирских кофейнях на среднемесячную зарплату можно купить 282 чашек латте или 287 — капучино. Такие подсчеты предоставил сервис 2ГИС. Аналитики исходили из расчета, что в день житель мегаполиса выпивает 1-2 чашки кофе.
6 февраля, 05:43
Январь
Эксперт назвал симптомы, из-за которых нужно срочно отказаться от кофе
Кофе — это популярный и любимый у многих напиток. Он имеет множество полезных свойств: также важно знать, когда стоит отказаться от его употребления.
17 января, 03:53
Ноябрь 2023
Дегустатора молочной пенки ищут в новосибирскую кофейню
Вакансия «дегустатор молочной пенки» появилась на сайте по поиску работы в одну из кофеен Новосибирска.
17 ноября 2023, 09:23
Октябрь 2023
Вода с утра вместо кофе: резкий рост цен на бодрящий напиток наблюдают в Новосибирске
18 октября 2023, 08:33

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