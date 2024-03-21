Вот почему кофе вызывает у вас стресс и тревожность — как от этого избавиться

По мнению экспертов, обычно требуется более четырех чашек кофе, чтобы ощутить негативные последствия тревожности. Некоторые же чувствуют тревогу после одной выпитой чашки. Ваши гены могут быть просто запрограммированы на то, чтобы вы чувствовали себя более возбужденными даже после небольшой чашки кофе. В этом случае лучше всего перейти на кофе без кофеина или попробовать чай с меньшим содержанием кофеина или вообще без него.