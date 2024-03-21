Вот почему кофе вызывает у вас стресс и тревожность — как от этого избавиться

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Для многих из нас кофе является неотъемлемой частью повседневной жизни. У некоторых людей есть даже «зависимость» от этого бодрящего напитка. Умеренное потребление кофе не влияет на здоровье. Но у употребления напитка есть один существенный недостаток: кофеин. Поскольку кофеин является стимулятором, который может влиять на нервную систему, он может вызвать серьезное беспокойство. Что такого есть в кофе, что вызывает у вас чувство беспокойства?
Кофе (речь идет не о пакетиках 3 в 1) богат витаминами. Исследования показали, что регулярная чашка кофе способствует снижению смертности и сердечно-сосудистых заболеваний, снижением риска развития диабета.
«Некоторые исследования показали, что привычное употребление от одной до двух чашек кофе с кофеином в день действительно может смягчить реакцию организма на стресс», — говорит Лина Бегдаче, диетолог, сертифицированный специалист по питанию. «Кофеин в низких дозах „тренирует мозг справляться со стрессом“ и приводит к выбросу дофамина, нейромедиатора „хорошего самочувствия“, который поддерживает мотивацию и некоторые когнитивные функции».
Ваша утренняя кружка кофе в конечном итоге виновата в том нервном напряжении, которое вы испытываете? Ответом может быть решительное «да» — если вы пьете его много. «Да, кофе с кофеином может усилить реакцию на стресс и беспокойство, если употреблять его в больших дозах — более четырех чашек в день», — говорит Бегдаче. Кофеин является стимулятором центральной нервной системы, и большие дозы будут чрезмерно стимулировать нервную систему. Вот почему нужно контролировать потребление напитков с кофеином.
Кроме того, по словам Бегдаче, поскольку кофеин является стимулятором, он может привести к высвобождению глутамата, «возбуждающего нейромедиатора». «Глутамат действует на нейроны как педаль газа, поэтому они срабатывают с более высокой частотой. Это приводит к гиперактивному мышлению и гиперактивности».
Поскольку кофеин влияет на стресс, в вашем организме вырабатываются кортизол и адреналин, когда вы пьете кофе. Функция этих гормонов стресса заключается в подготовке организма к «бегству и борьбе». Следовательно, учащается сердцебиение и пульс, поэтому вы можете проверить свой пульс в состоянии покоя после употребления кофе и сравнить его до выпитого напитка.
Кофеин также подавляет высвобождение ГАМК (Гамма-аминомасляная кислота), тормозящего нейромедиатора, который помогает обрести чувство спокойствия. «Мозгу необходим баланс между глутаматом и ГАМК, чтобы регулировать высвобождение других нейромедиаторов. Потеря этого баланса приводит к негативным последствиям для настроения».
По мнению экспертов, обычно требуется более четырех чашек кофе, чтобы ощутить негативные последствия тревожности. Некоторые же чувствуют тревогу после одной выпитой чашки. Ваши гены могут быть просто запрограммированы на то, чтобы вы чувствовали себя более возбужденными даже после небольшой чашки кофе. В этом случае лучше всего перейти на кофе без кофеина или попробовать чай с меньшим содержанием кофеина или вообще без него.
Известно, что ежедневное употребление кофеина приводит к зависимости, а это значит, что людям нужна определенная доза кофеина, чтобы функционировать. «Он также обладает свойством вызывать привыкание, а это значит, что если вы перестанете его принимать, у вас может возникнуть эффект отмены», — говорит эксперт.
Употребление кофе натощак может усилить у вас реакцию на стресс и тревогу. Эксперты по питанию также рекомендуют пить кофе после еды или, по крайней мере, смешивать с молоком, богатым жиром и белком, чтобы держать гормоны стресса под контролем.
Возможно, вы обнаружите, что большая часть употребления кофе была вызвана укоренившимися привычками или приятным ритуалом приготовления. Для начала попробуйте кофе без кофеина или перейдите на чай.