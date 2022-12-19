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Фирменные джинсы Levi's снова продают в ТРЦ «Аура»

Сегодня, 12:50
Фото: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/pile-of-denim-2129970/
Джинсы

В Новосибирске возобновил работу магазин, где продают фирменные джинсы Levi's

В минувшие выходные в ТРЦ «Аура» открылся магазин Levi's, который прекратил работу с уходом западных брендов с российского рынка весной нынешнего года.

Теперь магазин называется LS, но одежда знаменитого бренда там продается, как прежде. Помимо джинсов Levis здесь также продаются джинсы немецкой фирмы Mustang, которая работает с 1958 года.

Новосибирское издание НГС сообщает, что цены на фирменный товар в среднем таковы: Levis — 14,5 тысяч рублей, Mustang — без малого 12 тысяч целковых.

Производителем Levis  значится Польша, у Mustang  две этикетки: производитель Германия, изготовитель Тунис.

Еще корреспонденты НГС заметили, что новая вывеска магазина бренд не повторяет, но тем не менее узнаваема.

Ранее сообщалось, что в этом году новосибирская мэрия избавила город от более шести сот нелегальных киосков и павильонов

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#Общество#Бизнес#Новосибирск#Джинсы#Магазин#Торговля
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