Фирменные джинсы Levi's снова продают в ТРЦ «Аура»

Теперь магазин называется LS, но одежда знаменитого бренда там продается, как прежде. Помимо джинсов Levis здесь также продаются джинсы немецкой фирмы Mustang, которая работает с 1958 года.
Новосибирское издание НГС сообщает, что цены на фирменный товар в среднем таковы: Levis — 14,5 тысяч рублей, Mustang — без малого 12 тысяч целковых.
Производителем Levis значится Польша, у Mustang две этикетки: производитель Германия, изготовитель Тунис.
Еще корреспонденты НГС заметили, что новая вывеска магазина бренд не повторяет, но тем не менее узнаваема.
Ранее сообщалось, что в этом году новосибирская мэрия избавила город от более шести сот нелегальных киосков и павильонов