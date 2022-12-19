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10 из 10: Рекордные пробки в Новосибирске в понедельник 19 декабря

Сегодня, 12:03
Фото: 1MI
Транспортный коллапс

Снегопад стал причиной 10-балльных пробок в Новосибирске

Агрегатор дорожного движения "2GIS" фиксирует рекордные заторы на улицах столицы Сибири - десятибалльные пробки сковали оба берега города.

На правом берегу Новосибирска машины стоит на улице Фабричной, Ипподромской и Красном проспекте. Также затруднено движения на Кирова и улице Максима Горького.

“Колом все стоит”, - сообщает анонимный водитель с Орджоникидзе.

“Стоим, не движемся”, - сетует автолюбитель, застрявший на улице Кирова.

Левый берег города может “похвастать” заторами на Ватутина, Титова и Котовского. Если верить информаторам сервиса, то причиной этих заторов могут быть многочисленные аварии.

“Встретились однажды сантехник, профессор и продавец, а с площади выехать не могут”, - упражняется в остроумии новосибирец, застрявший у площади Труда.

Ранее сообщалось, что на станции новосибирского метро "Спортивная" будут установлены индикаторы для слабовидящих.

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#Новосибирск#Пробки#Заторы#Десятибалльные#Транспорт#Город
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