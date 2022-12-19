10 из 10: Рекордные пробки в Новосибирске в понедельник 19 декабря

На правом берегу Новосибирска машины стоит на улице Фабричной, Ипподромской и Красном проспекте. Также затруднено движения на Кирова и улице Максима Горького.
“Колом все стоит”, - сообщает анонимный водитель с Орджоникидзе.
“Стоим, не движемся”, - сетует автолюбитель, застрявший на улице Кирова.
Левый берег города может “похвастать” заторами на Ватутина, Титова и Котовского. Если верить информаторам сервиса, то причиной этих заторов могут быть многочисленные аварии.
“Встретились однажды сантехник, профессор и продавец, а с площади выехать не могут”, - упражняется в остроумии новосибирец, застрявший у площади Труда.
Ранее сообщалось, что на станции новосибирского метро "Спортивная" будут установлены индикаторы для слабовидящих.