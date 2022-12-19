В Новосибирске проезд на улице Коршунова закроют на неделю

Проезд на улице Коршунова, возле дома № 53/2 закрылся. Мэрия сообщает, что сейчас на этом участке ведется аварийный ремонт водовода, проложенного под землей. Работы проводит МУП «Горводоканал».
Проезд на бойком автомобильном месте будет закрыт до 26 декабря.
На улице Советской в районе дома № 38 автомобилистов также ждут некоторые неудобства. Здесь дорожные полосы сузятся на 4 метра, и такое ограничение будет действовать до 30 декабря.
Причина сужения полос на Советской не уточняется.
На станции новосибирского метро "Спортивная" появились сенсорные панели для слепых пассажиров.