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В Новосибирске проезд на улице Коршунова закроют на неделю

Сегодня, 09:25
Фото: 1MI
Дорожные работы

В Новосибирске закрылся проезд на улице Коршунова и ограничено движение на Советской

В Новосибирске закрылся проезд на улице Коршунова и ограничено движение на Советской

Проезд на улице Коршунова, возле дома № 53/2 закрылся. Мэрия сообщает, что сейчас на этом участке ведется аварийный ремонт водовода, проложенного под землей. Работы проводит МУП «Горводоканал».

Проезд на бойком автомобильном месте будет закрыт до 26 декабря.

На улице Советской в районе дома № 38 автомобилистов также ждут некоторые неудобства. Здесь дорожные полосы сузятся на 4 метра, и такое ограничение будет действовать до 30 декабря.

Причина сужения полос на Советской не уточняется. 

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#Новосибирск#Метро#Дорожные работы#Улица Коршунова#Транспорт#Происшествия
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