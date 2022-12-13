atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирск встал в 9-бальных пробках

Сегодня, 12:33
Фото: 1MI
Дороги в снегу

В Новосибирске образовались 9-балльные пробки

По данным сервиса 2ГИС сегодня вечером в нескольких районах Новосибирска образовались 9-балльные пробки, ситуацию усложняет начавшийся утром снегопад.

Пробки и заторы образовались на Дмитровском и Октябрьском мостах, огромная автомобильная очередь наблюдается от метро Заельцовская в сторону Речного вокзала.
На левом берегу Новосибирска машины «ползут» на улицах Немировича-Данченко, Ватутина, Станционной. Стоят машины на Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской и других.
Дороги на правом берегу тоже массово встали — пробки на Кирова, Ипподромсой, Бориса Богаткова и на Восходе.
Сегодня на аппаратном совещании мэр Анатолий Локоть распорядился, чтобы выпавший сегодня снег убрали до конца дня. И предложил привлекать к снегоуборочным работам кадры с помощью аутсорсинга. 
Несмотря на заявление начальника управления автодорог мэрии Сергей Эпова, сообщившего, что из города вывезено две тысячи кубометров снега, автолюбители продолжают жаловаться на плохую уборку дорог.
С учетом завтрашнего прогноза синоптиков, обещавших понижение температуры в ночные часы до -29 градусов, снег на дорогах может вызвать серьезную проблему для автотранспортной сети Новосибирска.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Новосибирской области выпал снег и немного потеплело, однако погодные сервисы свидетельствуют о температурных качелях в ближайшие дни.

#Город#Новосибирск#Дороги#Снег#Мороз
Подпишитесь
"Экология-Новосибирск" получила внешнего управляющего из Москвы
Сегодня, 05:38
Худсовет Новосибирска решил сохранить мурал с доктором и сердцем на Фрунзе
Сегодня, 09:09
Звезда ТНТ Мусагалиев предложил переименовать Новосибирск в честь усатого певца
Сегодня, 09:55
«Рвет, морозит»: жительница Новосибирска назвала смертельные симптомы свиного гриппа
Сегодня, 08:10
"РАТМ-Холдинг" инициировал досрочную отставку директора стадиона "Спартак"
Сегодня, 06:48
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10