Новосибирск встал в 9-бальных пробках

Пробки и заторы образовались на Дмитровском и Октябрьском мостах, огромная автомобильная очередь наблюдается от метро Заельцовская в сторону Речного вокзала.

На левом берегу Новосибирска машины «ползут» на улицах Немировича-Данченко, Ватутина, Станционной. Стоят машины на Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской и других.

Дороги на правом берегу тоже массово встали — пробки на Кирова, Ипподромсой, Бориса Богаткова и на Восходе.

Сегодня на аппаратном совещании мэр Анатолий Локоть распорядился, чтобы выпавший сегодня снег убрали до конца дня. И предложил привлекать к снегоуборочным работам кадры с помощью аутсорсинга.

Несмотря на заявление начальника управления автодорог мэрии Сергей Эпова, сообщившего, что из города вывезено две тысячи кубометров снега, автолюбители продолжают жаловаться на плохую уборку дорог.

С учетом завтрашнего прогноза синоптиков, обещавших понижение температуры в ночные часы до -29 градусов, снег на дорогах может вызвать серьезную проблему для автотранспортной сети Новосибирска.