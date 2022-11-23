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Пятикомнатный пентхаус с видом на Обское море продают в Академгородке

Сегодня, 03:00
Фото: агентство недвижимости N1.RU
Пятикомнатный пентхаус с видом на Обское море продают в Академгородке
Пентхаус почти за 90 млн рублей выставили на продажу в Академгородке Новосибирска. Объявление появилось на сайте N1.ru минувшим летом и ещё никого не заинтересовало.

Продавец отмечает, что в пентхаусе целых 5 комнат, свободная планировка, а площадь 260 кв.м. Вся мебель в квартире ручной работы, есть турецкий хамам и прачечная, а за её пределами - барбекю-зона.

Квартира располагается на проспекте Академика Коптюга и оттуда чудесный вид на Новосибирское водохранилище. Также из окна можно увидеть Технопарк и НГУ.

За всё это продавец просит 89,9 миллиона рублей. Пентхаус выставлен с лета, но на него ещё не нашлись покупатели.

Напомним, осенью выставили на продажу квартиру в небоскребе «Бэтмен» в центре Новосибирска. Её цена – 55 млн рублей.

Квартиру в доме «Бэтмен» продают в Новосибирске за 55 млн рублей
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Продажа#Квартира
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