Пятикомнатный пентхаус с видом на Обское море продают в Академгородке

Продавец отмечает, что в пентхаусе целых 5 комнат, свободная планировка, а площадь 260 кв.м. Вся мебель в квартире ручной работы, есть турецкий хамам и прачечная, а за её пределами - барбекю-зона.
Квартира располагается на проспекте Академика Коптюга и оттуда чудесный вид на Новосибирское водохранилище. Также из окна можно увидеть Технопарк и НГУ.
За всё это продавец просит 89,9 миллиона рублей. Пентхаус выставлен с лета, но на него ещё не нашлись покупатели.
Напомним, осенью выставили на продажу квартиру в небоскребе «Бэтмен» в центре Новосибирска. Её цена – 55 млн рублей.