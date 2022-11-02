«Бэтмена» продают в Новосибирске за 55 млн рублей

Один из владельцев жилья продают свою квартиру за 55 млн рублей. В описании следует, что в жилище пять комнат, в ванной есть джакузи, где открывается вид на набережную. Площадь квартиры – 315 кв. метров. Она находился на 16 и 17 этаже.