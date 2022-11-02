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«Бэтмена» продают в Новосибирске за 55 млн рублей

Сегодня, 01:20
Фото: atas.info
Из джакузи в ванной комнате можно смотреть на набережную

Квартиру в небоскребе «Бэтмен» с видом на набережную продают в Новосибирске за 55 млн

В центре Новосибирска продаю квартиру в легендарном небоскребе «Бэтмен», объявление выложено на одном из бесплатных сайтов.

Многоэтажка располагается на улице Коммунистической. Местные жители прозвали ее «Бэтмен», так как внешний вид здания имеет две башни на крыше. У дома 20 этажей. Его построили в 2003 году.

Один из владельцев жилья продают свою квартиру за 55 млн рублей. В описании следует, что в жилище пять комнат, в ванной есть джакузи, где открывается вид на набережную. Площадь квартиры – 315 кв. метров. Она находился на 16 и 17 этаже.

В трех спальнях — панорамные окна. Кроме того, хозяин оставляет технику на кухне премиум-класса. Внутри также есть гардеробные, рабочий кабинет и балкон. В стоимость входит четыре парковочных места в подземном паркинге.

Напомним, ранее гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн. Дом расположен на берегу Оби. Недалеко от жилья хозяев расположен коттедж для обслуживающего персонала и гостевой домик. 

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Новосибирск#2022#Продажа#Квартира
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