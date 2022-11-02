«Бэтмена» продают в Новосибирске за 55 млн рублей

Многоэтажка располагается на улице Коммунистической. Местные жители прозвали ее «Бэтмен», так как внешний вид здания имеет две башни на крыше. У дома 20 этажей. Его построили в 2003 году.
Один из владельцев жилья продают свою квартиру за 55 млн рублей. В описании следует, что в жилище пять комнат, в ванной есть джакузи, где открывается вид на набережную. Площадь квартиры – 315 кв. метров. Она находился на 16 и 17 этаже.
В трех спальнях — панорамные окна. Кроме того, хозяин оставляет технику на кухне премиум-класса. Внутри также есть гардеробные, рабочий кабинет и балкон. В стоимость входит четыре парковочных места в подземном паркинге.
Напомним, ранее гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн. Дом расположен на берегу Оби. Недалеко от жилья хозяев расположен коттедж для обслуживающего персонала и гостевой домик.