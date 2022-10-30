На ресурсе Avito появилось объявление о продаже особняка с дизайнерским ремонтом площадью 748 квадратных места. В коттедже семь комнат, есть баня, бассейн и тренажерный зал. Собственнки оценили недвижимость в 170 млн рублей.
Дом расположен на берегу Оби, на земельном участке площадью 1.5 га разбиты цветники, установлены кованые светильники, обустроена аллея из хвойных деревьев. Парковая зона украшена четырьмя искусственными водопадами и скульптурами, выполненными из мрамора.
Недалеко от дома хозяев расположен коттедж для обслуживающего персонала площадью 183 квадратных метра и гостевой дом в 44 квадрата. Есть на территории и теплый большой вольер для животных.