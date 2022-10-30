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Гигантский особняк с парком выставили на продажу под Новосибирском за 170 млн

Сегодня, 11:38
Фото: Avito.ru
Дом напоминает маленький замок
В селе Ярково, которое расположено в пригороде Новосибирска, владельцы продают роскошный элитный коттедж, расположенный на земельном участке площадью 1.5 гектара

На ресурсе Avito появилось объявление о продаже особняка с дизайнерским ремонтом площадью 748 квадратных места. В коттедже семь комнат, есть баня, бассейн и тренажерный зал. Собственнки оценили недвижимость в 170 млн рублей.

Интерьер оформлен в стиле "дорого-богато"

Дом расположен на берегу Оби, на земельном участке площадью 1.5 га разбиты цветники, установлены кованые светильники, обустроена аллея из хвойных деревьев. Парковая зона украшена четырьмя искусственными водопадами и скульптурами, выполненными из мрамора.

Недалеко от дома хозяев расположен коттедж для обслуживающего персонала площадью 183 квадратных метра и гостевой дом в 44 квадрата. Есть на территории и теплый большой вольер для животных.

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#Новосибирская область#Продажа#Коттедж#Особняк
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