Якутию продают в Новосибирске за сотни миллионов

Бизнес-центр под знаменитым названием «Якутия» располагается на улице Большевистской, недалеко от станции метро «Речной вокзал». За здание возле набережной просят 315 миллионов рублей.
Площадь бизнес-центра достигает 6 тысяч квадратов и имеет пять этажей. Владелец называет это здание уникальным, так как в архитектуре чувствуется национальный колорит.
В помещениях сделан современный ремонт. Цена за один квадратный метр составляет 53 078 рублей.
Напомним, что продавцы «дерут» за обычные столы из Икеи по 2 млн рублей. Ценники буквально завышены в 200 раз.