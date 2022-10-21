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Якутию продают в Новосибирске за сотни миллионов

Сегодня, 08:24
Фото: 2ГИС
Здание находится недалеко от набережной и метро

В Новосибирске продают «Якутию» за 315 миллионов

Бизнес-центр «Якутия» продается в Новосибирске, соответствующее объявление опубликовали на одном из бесплатных сайтов.

Бизнес-центр под знаменитым названием «Якутия» располагается на улице Большевистской, недалеко от станции метро «Речной вокзал». За здание возле набережной просят 315 миллионов рублей.

Площадь бизнес-центра достигает 6 тысяч квадратов и имеет пять этажей. Владелец называет это здание уникальным, так как в архитектуре чувствуется национальный колорит.

В помещениях сделан современный ремонт. Цена за один квадратный метр составляет 53 078 рублей.

Напомним, что продавцы «дерут» за обычные столы из Икеи по 2 млн рублей. Ценники буквально завышены в 200 раз.

#Эмилия Каплунская#Общество#Город#Новосибирск#2022#Продажа
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