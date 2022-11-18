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Монету McDonald’s продают в Новосибирске за 10 млн рублей – в чем ее особенность

Сегодня, 04:11
Фото: 1MI
Монета стоит 10 млн

В Новосибирске продают монету McDonald’s за 10 млн рублей

Новосибирцы продолжают удивлять покупателей: монету McDonald’s продают за несколько миллионов рублей, объявление размещено на одном из бесплатных сайтов.

Продавец выставил на продажу монету Макдоналдс 30 лет дружбы. В объявлении указано, что это «лучшая монета и отчеканена она первой, вторая у папы Римского».

Сибиряк предлагает покупателям приобрести монету ушедшего бренда за 10 миллионов рублей. Или же есть еще более интересные варианты – обмен на квартиру или спортивный автомобиль.

Фото: авито

Известно, что такие монеты были выпущены в 2020 году – связали их с тем, что McDonald’s уже 30 лет на российском рынке. На монетке изображена картошка фри.

Такое объявление не единственное – некоторые новосибирцы продают символ Макдоналдса за тысячу рублей, за пять или за 20 тыс. Дешевле цен найти не удалось.

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Напомним, что фотографию с автографом умершего Шатунова продают в Новосибирске за 1,5 млн рублей. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск
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