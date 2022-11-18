Продавец выставил на продажу монету Макдоналдс 30 лет дружбы. В объявлении указано, что это «лучшая монета и отчеканена она первой, вторая у папы Римского».
Сибиряк предлагает покупателям приобрести монету ушедшего бренда за 10 миллионов рублей. Или же есть еще более интересные варианты – обмен на квартиру или спортивный автомобиль.
Известно, что такие монеты были выпущены в 2020 году – связали их с тем, что McDonald’s уже 30 лет на российском рынке. На монетке изображена картошка фри.
Такое объявление не единственное – некоторые новосибирцы продают символ Макдоналдса за тысячу рублей, за пять или за 20 тыс. Дешевле цен найти не удалось.