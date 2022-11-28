В Новосибирске продают элитный дизайн-отель за 39 млн рублей

Дизайн-отель продают в высотке рядом с метро Октябрьская – на улице Толстого, 56. В объявлении указано, что чистая прибыль бизнеса составляет около 300 тысяч рублей. Номера запустили еще в 2013 году.
Внутри номеров – дизайнерские интерьеры. «Изысканность, уютная атмосфера и сервис, наша визитная карточка», так характеризуют апартаменты владельцы.
Всего номеров – 8. В каждом из них есть минибар. Продавец уверяет, что новый владелец быстро окупит дизайн-отель.
Напомним, что в Новосибирске продают монету McDonald’s за 10 млн рублей. Есть и другие интересные варианты, кроме продажи – обмен на квартиру или спортивный автомобиль.