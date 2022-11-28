atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Элитный дизайн-отель продают в Новосибирске

Сегодня, 09:33
Фото: N1
Внутри каждого номера роскошный дизайн

В Новосибирске продают элитный дизайн-отель за 39 млн рублей

В Октябрьском районе Новосибирска выставили на продажу отель за 39 миллионов рублей, объявление опубликовано на одном из бесплатных сайтов.

Дизайн-отель продают в высотке рядом с метро Октябрьская – на улице Толстого, 56. В объявлении указано, что чистая прибыль бизнеса составляет около 300 тысяч рублей. Номера запустили еще в 2013 году.

Внутри номеров – дизайнерские интерьеры. «Изысканность, уютная атмосфера и сервис, наша визитная карточка», так характеризуют апартаменты владельцы.

Всего номеров – 8. В каждом из них есть минибар. Продавец уверяет, что новый владелец быстро окупит дизайн-отель.

Монету McDonald’s продают в Новосибирске за 10 млн рублей – в чем ее особенность
Узнать подробнее

Напомним, что в Новосибирске продают монету McDonald’s за 10 млн рублей. Есть и другие интересные варианты, кроме продажи – обмен на квартиру или спортивный автомобиль.

#Эмилия Губарева#Новосибирск
Подпишитесь
Топ отелей Новосибирска - что скрывается за роскошью пятизвездников
Сегодня, 08:34
Названы самые опасные школы в Новосибирске
Сегодня, 04:50
Плоскостопие - врач рассказал, чем опасна болезнь, с которой не призывают в армию
Вчера, 05:01
Министр строительства Колмаков: «До ввода нового ЛДС осталось совсем немного времени»
Сегодня, 04:02
Без отопления в мороз остались 22 дома под Новосибирском – в чем причина
Сегодня, 04:17
За убийство из ревности студента НГТУ преподаватель из Новосибирска сядет на 16 лет
Сегодня, 07:51