Тухлый кебаб и ужасный шашлык съели посетители популярного ресторана в Новосибирске

По словам сибиряков, они пришли в один из популярных ресторанов в Дзержинском районе. У официанта они заказали два мясных блюда. После того, как еду посетителям принесли, то они ужаснулись, ведь все мясо было испорченным.
«Шашлык из индейки просто отвратительный, его явно жарили дня за три и разогревали в микроволновке — на мясо птицы не похоже вообще. Люля-кебаб с душком тухлого мяса, тоже непонятного какого», — написали возмущенные посетители в отзыве.
Также новосибирцы рассказали, что пришли в это заведение впервые. Однако после такого неудачного обеда в это место они больше не вернутся.