Отравителю людей некачественными суши ограничили свободу на год

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:19
«Венгеровским районным судом Новосибирской области 22.06.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении Ивана Тырышкина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 236 ч.1 УК РФ, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» социальной сети «ВКонтакте».
Осужденный обязан ежемесячно являться для регистрации в госорган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
В 2021 году в Татарске некачественными суши серьезно отравились 46 человек. Выяснилось, что пострадавшие покупали японскую рыбу в магазине-кафе «Суши Хаус», владельцем которой является Иван Тырышкин.