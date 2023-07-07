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Отравителю людей некачественными суши ограничили свободу на год

7 июля 2023, 06:16
Фото: 1MI
Суши отравились 46 человек

В Новосибирске вынесли приговор владельцу суши-кафе, в котором отравились 46 человек

В Новосибирске вынесли приговор владельцу магазина-кафе «Суши Хаус». Его обвиняли в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших отравление 46 человек.
«Венгеровским районным судом Новосибирской области 22.06.2023 постановлен обвинительный приговор в отношении Ивана Тырышкина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 236 ч.1 УК РФ, назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год», — сообщается в паблике «Суды общей юрисдикции» социальной сети «ВКонтакте».
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Осужденный обязан ежемесячно являться для регистрации в госорган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания в виде ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

В 2021 году в Татарске некачественными суши серьезно отравились 46 человек. Выяснилось, что пострадавшие покупали японскую рыбу в магазине-кафе «Суши Хаус», владельцем которой является Иван Тырышкин.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Суд#Отравление#Суши
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