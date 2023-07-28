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Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза

28 июля 2023, 09:38
Фото: 1MI
Описторхозом могут заразиться любители суши
Главный специалист по инфекционным болезням у взрослых в Новосибирской области Лариса Позднякова напомнила об опасности заражения описторхозом. При этом особую угрозу это представляет для любителей суши.
«Многие пациенты, заразившиеся описторхозом, говорили, что не едят рыбу вообще. Этой тенденции — заражение описторхозом через суши — уже около десяти лет», — заявила Лариса Позднякова в Telegram-канале новосибирского Минздрава.
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Позже в Telegram-канале областного министерства появилась уточняющая информация. Причина частого заражения — в некомпетентности поваров, желающих сэкономить на приготовлении суши. Если раньше для японского блюда использовали исключительно морскую рыбу, то теперь многие используют речные породы.

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Особую опасность представляют язь, елец и плотва. Именно эти рыбы часто являются переносчиками плоских червей-паразитов, и вызывающих описторхоз. По данным новосибирских медиков, опасной болезнью заражается 500-700 пациентов в год.

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#Новосибирск#Здоровье#Инфекционист#Особо опасные инфекции#Рыба#Суши
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