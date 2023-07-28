Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
«Многие пациенты, заразившиеся описторхозом, говорили, что не едят рыбу вообще. Этой тенденции — заражение описторхозом через суши — уже около десяти лет», — заявила Лариса Позднякова в Telegram-канале новосибирского Минздрава.
Позже в Telegram-канале областного министерства появилась уточняющая информация. Причина частого заражения — в некомпетентности поваров, желающих сэкономить на приготовлении суши. Если раньше для японского блюда использовали исключительно морскую рыбу, то теперь многие используют речные породы.
Особую опасность представляют язь, елец и плотва. Именно эти рыбы часто являются переносчиками плоских червей-паразитов, и вызывающих описторхоз. По данным новосибирских медиков, опасной болезнью заражается 500-700 пациентов в год.