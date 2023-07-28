Новосибирский инфекционист обвинила японские суши в распространении описторхоза

Позже в Telegram-канале областного министерства появилась уточняющая информация. Причина частого заражения — в некомпетентности поваров, желающих сэкономить на приготовлении суши. Если раньше для японского блюда использовали исключительно морскую рыбу, то теперь многие используют речные породы.