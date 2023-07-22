Корь, холера, лихорадка Западного Нила: ждать ли россиянам новых локдаунов?

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Как сообщают «Новые Известия», в Россию постепенно возвращается бич средневековой Европы — холера. Болезнь выкашивала целые города и военные лагеря по причине отсутствия канализационных систем очистки воды и привычки ее кипятить. Заболевание характеризуется сильнейшей диареей и кровавым поносом, после чего человек умирает от обезвоживания. Сейчас холеру можно встретить разве что в Индии, странах Африки и многих других государствах, где массовая профилактика инфекционных заболеваний еще не поставлена на поток.
Именно благодаря Индии в России и вспомнили про давно забытую болезнь. 20 июля в Таамбовской области был госпитализирован работник фабрики по пошиву одежды для армии, прибывший из Дели. На следующий день в ту же больницу с признаками холеры отправили еще одного индуса, который летел с «нулевым» пациентом в одном самолете. Выявленные факты заставили медиков экстренно подготовить изолятор.
На данный момент новых случаев холеры среди индийских рабочих и контактировавших с ними лиц не выявлено. Но в ЦРБ Рассказово готовы принять на лечение 121 пациента, а сразу три отделения готовят под госпитали.
Появление на Тамбовщине холерного возбудителя заставило власти установить запрет на купание и ловлю рыбы в реках Цна и Лесная. Также предстоит масштабная дезинфекция водопроводных сетей и очистных сооружений. Чтобы не допустить новых случаев, контроль за соблюдением запрета возложен на полицию.
Однако холерный вибрион полюбил не только Тамбовскую, но и Ростовскую область. В начале июля опасные бактерии выявили и в местных водоемах, поэтому теперь ростовчане не смогут купаться и рыбачить в реке Темерник и Ростовском море. Ограничения установлены и в районе Северного водохранилища.
Пока «холерная» зараза ограничилась только двумя регионами, власти которых приняли своевременные меры предосторожности. Но что будет дальше?
Однако одной холерой дело не ограничивается. Еще одна страшная зараза пришла в Россию с берегов Африки. 21 июля в уже упомянутой Ростовской области выявили два случая лихорадки Западного Нила. При этом в регионе у 13,9% жителей уже выявлены антитела к этому заболеванию, соответствующие факты зафиксированы в Волгодонске, Таганроге и Неклиновском районе.
Болезнь начинается с резкого повышения температуры тела, зачастую пациента мучает озноб. До этого больной может чувствовать сильную усталость, отсутствие аппетита, ломоту в мышцах, потливость и сильнейшую головную боль.
Затем боль может переместиться в район шеи, поясницы и суставов, также сильно болят глаза. Больного неоднократно тошнит, появляются неприятные ощущения в области грудной клетки. На коже появляется сыпь. На последних этапах течения заболевания лихорадка Западного Нила зачастую перерастает в менингит и системное поражение сердца.
Лихорадку Западного Нила переносят ряд клещей, грызуны и даже ряд птиц (особенно грачи, вороны и сойки). Также подхватить заболевание можно через укус комара. В связи с появлением новых случаев заболевания многие вспомнили про слова постпреда РФ в ООН Василия Небензи о возможном использовании в биологических лабораториях на территории Украины комаров и птиц.
Стоит отметить, что впервые лихорадку Западного Нила в России выявили в 1999 году и у отечественных медиков и эпидемиологов имеется определенный опыт борьбы с инфекцией. Если, конечно, не появится новый штамм….
Но любая экзотическая инфекция меркнет перед распространением в России кори. В 2023 году, по данным Роспотребнадзора, корью заболело свыше тысячи человек в 44 регионах. В День Космонавтики на дистант перевели студентов Московского университета нефти и газа именно из-за вспышки опасного заболевания. Уже в мае на домашнее обучение перевели аж три факультета МГУ.
Вопреки мифам «антипрививочников», корь является весьма опасным заболеванием. Большинство умерших от инфекции во всем мире — 140 тысяч человек на 2018 год — являются дети в возрасте до пяти лет. В случае осложнений от «обычной» болячки ребенок (и даже взрослый) может навсегда ослепнуть, приобрести серьезные проблемы со слухом, а также получить проблемы с легкими из-за пневмоний и бронхитов.
Несмотря на официальные заявления главы Роспотребнадзора Анны Поповой о снижении уровня заболеваемости корью, из регионов рапортуют о все новых случаях. С начала года в Ставропольском крае зафиксировано 56 фактов заражения, в Пензенской области — 75, в Нижегородской — 14. Во многих субъектах медикам приходится буквально ходить по квартирам и уговаривать людей пройти вакцинацию. Или хотя бы провериться у врача.
Специалисты Роспотребнадзора заявляют, что рост случаев заболеваемости корью возник благодаря мигрирующим цыганам. Не последнюю роль сыграл и отказ многих убежденных «антипрививочников» вакцинировать себя и детей.
В России предпочитают не проводить принудительную вакцинацию. Поскольку каждый человек решает только сам, стоит ли ему поставить прививку. Прецедент с постановлением главного врача Калужской области об ограничении на прием в школу не привитых детей в 2018 году был признан незаконным.
Однако на Западе многие считают иначе. В Германии в 2020 году был принят закон об обязательной вакцинации против кори, его нарушителям грозят серьезные санкции. Непривитого ребенка исключат из детсада, за чадо постарше родители заплатят 2500 евро штрафа, работник медицинского, образовательного и социального учреждения может лишиться должности за «антипрививочный» фанатизм. Аналогичные законы действуют во Франции и Италии. Впрочем, и там можно найти лазейку в случае наличия иммунитета или справки о перенесенном заболевании.
Имеется опыт принудительных вакцинаций и карантинов и в России. В 1937–1938 годах из-за вспышки бубонной чумы были истреблены суслики, а ряд поселков на Алтайском крае, в Калмыкии и Сталинградской области был переведен на карантин. В 1959 году после кончины от черной оспы вернувшегося из Индии в Москву художника Андрея Кокорекина в кратчайшие сроки были привиты 11,5 миллиона человек. В 1970 году после вспышки холеры на побережье Черного и Каспийского морей на строжайший карантин были посажены жители Одессы, Астрахани и Крыма, а порядок поддерживала армия.
Стоит вспомнить и принятые в ряде регионов меры и во время пандемии COVID-19. Несмотря на протесты «антипрививочников» и «антимасочников», ряд категорий граждан были привиты от коронавируса, а в общественных местах применялись QR-коды. При этом россияне, уже переболевшие коронавирусом или имеющие противопоказания, освобождались от прививок.
Чего же нам ждать в случае реальной вспышки холеры или лихорадки Западного Нила? Вполне возможно возвращение прежних ограничений в общественных местах с пропусками и закрытием ряда учреждений, в крайнем случае — локдаун. Но вот согласятся ли россияне на вакцинацию и пропаганду пользы прививок, которая уже имела место в пандемию? Вопрос пока остается без ответа.