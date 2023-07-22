Корь, холера, лихорадка Западного Нила: ждать ли россиянам новых локдаунов?

Имеется опыт принудительных вакцинаций и карантинов и в России. В 1937–1938 годах из-за вспышки бубонной чумы были истреблены суслики, а ряд поселков на Алтайском крае, в Калмыкии и Сталинградской области был переведен на карантин. В 1959 году после кончины от черной оспы вернувшегося из Индии в Москву художника Андрея Кокорекина в кратчайшие сроки были привиты 11,5 миллиона человек. В 1970 году после вспышки холеры на побережье Черного и Каспийского морей на строжайший карантин были посажены жители Одессы, Астрахани и Крыма, а порядок поддерживала армия.