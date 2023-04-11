Тревожный звоночек: вспышку опасной дифтерии не исключила инфекционист в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
По словам врача, штаммы дифтерии регистрируют на территории нашего региона уже последние два года. И если начнут болеть не вакцинированные, то вспышку не избежать.
«Дифтерийная палочка начала циркулировать - это тревожный звоночек. Никого не хочу пугать, но может возникнуть вспышка, если люде не будут вакцинироваться», - заявила Позднякова.
Инфекционист напомнила, что дифтерия – это тяжелое инфекционное заболевание, при котором палочка выделяет ядовитый токсин, поражающий ротоглотку, бронхи. Вспышку сибиряки пережили еще в 90-е годы. Она случилась из-за родителей, которые перестали ставить детям прививки.
Напомним, сейчас в Новосибирске во всю бушует корь - другое заразное и опасное инфекционное заболевание. Уже заражены свыше 100 человек. Началась массовая вакцинация в регионе.