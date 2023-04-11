atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Изображение материала

Тревожный звоночек: вспышку опасной дифтерии не исключила инфекционист в Новосибирске

11 апреля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Штаммы дифтерии обнаружили в Новосибирской области

В Новосибирской области выявили штаммы дифтерии

Штаммы дифтерии обнаружили в Новосибирской области. Об опасности смертельного заболевания рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова в ходе пресс-конференции ТАСС 11 апреля.

По словам врача, штаммы дифтерии регистрируют на территории нашего региона уже последние два года. И если начнут болеть не вакцинированные, то вспышку не избежать.

«Дифтерийная палочка начала циркулировать - это тревожный звоночек. Никого не хочу пугать, но может возникнуть вспышка, если люде не будут вакцинироваться», - заявила Позднякова. 

Инфекционист напомнила, что дифтерия – это тяжелое инфекционное заболевание, при котором палочка выделяет ядовитый токсин, поражающий ротоглотку, бронхи. Вспышку сибиряки пережили еще в 90-е годы. Она случилась из-за родителей, которые перестали ставить детям прививки.

Напомним, сейчас в Новосибирске во всю бушует корь - другое заразное и опасное инфекционное заболевание. Уже заражены свыше 100 человек. Началась массовая вакцинация в регионе.

Массовая вакцинация от кори началась в Новосибирской области: чем опасна корь
Узнать подробнее
#Заболевание#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
Подпишитесь
НОВАТ отказал в проведении «Премии НГС»-2023 ради детского концерта в Новосибирске
Сегодня, 09:53
"Это преступление": региональное отделение ВООПИК о сносе Дома Кондратюка
Сегодня, 05:28
Названы самые худшие поликлиники в Новосибирске
Вчера, 10:06
Названы самые дорогие и самые дешевые новостройки Новосибирска
Сегодня, 03:01
Прокуратура требует убрать 95-метровую дамбу к острову Высокий в Новосибирске
Вчера, 12:28
"Доллар становится абстракцией": экономист из Новосибирска об ослаблении рубля
Сегодня, 09:29