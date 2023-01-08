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Прививки от COVID-19 стали требовать в Новосибирске от вылетающих в Таиланд

Сегодня, 03:17
Фото: 1MI
Очевидно, что пройти курс вакцинации многие туристы не успеют

Вацинация от корононавируса станет обязательной для поездки в Таиланд с 9 января

В Новосибирске туристы, купившие путевки в Таиланд, стали получать сообщения с требованием немедленно поставить прививку от коронавируса. В противном случае их не пустят на борт самолета

Менеджеры новосибирских турфирм рассылают сообщения туристам, которые ранее приобрели путевки в Таиланд, о необходимости поставить прививку от COVID-19. Представители турбизнеса ссылаются на новые правила, которые страна въезда ввела с 9 по 31 января.

О том, что с 9 января пассажиры, не имеющие справки о прохождении курса вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут зарегистрированы для полета, сообщает в своем телеграм-канале авиакомпания Azur Air.

Очевидно, что люди, купившие пакетные туры в прошлом году с вылетом в январе, не успеют пройти полноценную вакцинацию двухкомпонентным препаратом. Однокомпонентная вакцина тоже не панацея – с момента постановки прививки до даты вылета должно пройти не менее 14 дней. Как пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой не представителей туристической отрасли, не исключено, что туристам придется массово отказываться от путешествия.

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#Общество#Таиланд#Новосибирск#Туризм#Коронавирус
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