Менеджеры новосибирских турфирм рассылают сообщения туристам, которые ранее приобрели путевки в Таиланд, о необходимости поставить прививку от COVID-19. Представители турбизнеса ссылаются на новые правила, которые страна въезда ввела с 9 по 31 января.
О том, что с 9 января пассажиры, не имеющие справки о прохождении курса вакцинации от коронавирусной инфекции, не будут зарегистрированы для полета, сообщает в своем телеграм-канале авиакомпания Azur Air.
Очевидно, что люди, купившие пакетные туры в прошлом году с вылетом в январе, не успеют пройти полноценную вакцинацию двухкомпонентным препаратом. Однокомпонентная вакцина тоже не панацея – с момента постановки прививки до даты вылета должно пройти не менее 14 дней. Как пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой не представителей туристической отрасли, не исключено, что туристам придется массово отказываться от путешествия.