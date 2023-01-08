Очевидно, что люди, купившие пакетные туры в прошлом году с вылетом в январе, не успеют пройти полноценную вакцинацию двухкомпонентным препаратом. Однокомпонентная вакцина тоже не панацея – с момента постановки прививки до даты вылета должно пройти не менее 14 дней. Как пишет издание BFM-Новосибирск со ссылкой не представителей туристической отрасли, не исключено, что туристам придется массово отказываться от путешествия.