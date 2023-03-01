Новосибирцев пугают в мессенджерах отравленной холерой водой

Жители Новосибирска начали получать страшную рассылку в мессенджерах о заражении воды холерой. Автор сообщения намекает, что это биологическая диверсия, которая связана с происходящим в стране.

«Мне приходила SMS о том, что россиянам грозит отравление холерой. Якобы нам устроили диверсию противники. Они запустили бактерии в нашу систему водоснабжения и пить можно только кипяченую воду», - рассказала Atas.info сибирячка, получившая сообщение от незнакомцев. Эти голосовые сейчас массово пересылают друг другу пользователи мессенджеров. Оказалось, что многие готовы поверить в этот фейк. Специалисты Роспотребнадзора по этому поводу уже заявили в своих соцсетях, что вода абсолютно безопасна. За качеством практически ежедневно следят. Напомним, на днях новосибирцы получали сообщения о женщине, которая опрыскивает людей ядовитыми духами. Новосибирцев напугало сообщение в WhatsApp о женщине с ядовитыми духами Узнать подробнее