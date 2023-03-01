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Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:47

Updated Сегодня, 04:47

Новосибирцев пугают в мессенджерах отравленной холерой водой

1 марта 2023, 04:42
Фото: 1MI
Жители Новосибирска начали получать страшную рассылку в мессенджерах о заражении воды холерой. Автор сообщения намекает, что это биологическая диверсия, которая связана с происходящим в стране.
«Мне приходила SMS о том, что россиянам грозит отравление холерой. Якобы нам устроили диверсию противники. Они запустили бактерии в нашу систему водоснабжения и пить можно только кипяченую воду», - рассказала Atas.info сибирячка, получившая сообщение от незнакомцев.

Эти голосовые сейчас массово пересылают друг другу пользователи мессенджеров. Оказалось, что многие готовы поверить в этот фейк.

Специалисты Роспотребнадзора по этому поводу уже заявили в своих соцсетях, что вода абсолютно безопасна. За качеством практически ежедневно следят.

Напомним, на днях новосибирцы получали сообщения о женщине, которая опрыскивает людей ядовитыми духами.

Новосибирцев напугало сообщение в WhatsApp о женщине с ядовитыми духами
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#Алина Шефер#Вода#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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