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Posted 27 июля 2022, 07:30

Published 27 июля 2022, 07:30

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Редкую ку-лихорадку подхватили от клещей двое жителей Новосибирской области

Редкую ку-лихорадку подхватили от клещей двое жителей Новосибирской области

27 июля 2022, 07:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалисты нашли у двух укушенных клещем жителей Новосибирской области ку-лихорадку. Об этом заявила главный инфекционист региона Лариса Позднякова в эфире радио «Комсомольской правды».

Это первые случаи редкого и тяжелого заболевания (ку-лихорадки) за последние 10 лет. Её нашли у двух селян в регионе, отметила Позднякова.

«Пациенты тяжело перенесли болезнь, но сейчас с ними всё хорошо. В этом году отмечается повышенная заболеваемость клещевым энцефалитом – и это главная проблема», - сказала эксперт.

Инфекционист добавила, что перед сезоном необходимо вакцинироваться. Ведь именно привитые переносят заболевание в легкой форме.

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