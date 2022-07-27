Редкую ку-лихорадку подхватили от клещей двое жителей Новосибирской области

Posted 27 июля 2022, 07:30
Published 27 июля 2022, 07:30
Modified 17 сентября 2022, 07:54
Updated 17 сентября 2022, 07:54
Это первые случаи редкого и тяжелого заболевания (ку-лихорадки) за последние 10 лет. Её нашли у двух селян в регионе, отметила Позднякова.
«Пациенты тяжело перенесли болезнь, но сейчас с ними всё хорошо. В этом году отмечается повышенная заболеваемость клещевым энцефалитом – и это главная проблема», - сказала эксперт.
Инфекционист добавила, что перед сезоном необходимо вакцинироваться. Ведь именно привитые переносят заболевание в легкой форме.