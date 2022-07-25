Где кусают клещи новосибирцев: заболеваемость энцефалитом и боррелиозом бьет рекорды

Кроме того, в НСО фиксируется стремительный рост заболеваний коронавирусной инфекции. За неделю в Новосибирске и области рост коронавируса увеличился на 10% и составил 368 случаев заболеваний. Наибольшее количество заболевших в регионе. Выявлен вирус у 206 человек (56%).