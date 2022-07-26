Клещи стали чаще кусать в самых грибных местах Новосибирской области

«Я родилась и жила до 15 лет в глухой маленькой деревушке " Малая Крутишка" Сузунский район. Вокруг деревни очень богатый бор, который я исходила и изъездила, наверное, вдоль и поперёк. На мой взгляд - это место самое урожайное. Год живу в Сузуне, здесь тоже вокруг бор и как показала практика - он тоже очень богатый. А вот клещей не помню, чтобы с себя снимала, я о них не думаю. В лесу опасаюсь только змей, чаще всего встречаются ужи, они безобидные, но не приятные», - сказала Ксения Картакова.