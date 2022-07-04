Клещи-паразиты закусали жителей Новосибирска - отметка перевалила за 12 тысяч

Posted 4 июля 2022, 06:26
Published 4 июля 2022, 06:26
Modified 17 сентября 2022, 07:51
Updated 17 сентября 2022, 07:51
«С нарастающим итогом с укусом обратились за медицинской помощью 12387 человек, что на 11% выше уровня 2021 года. Заболевших лабораторно подтвержденных: клещевой энцефалит – 60 человек, клещевой боррелиоз – 80 человек, что значительно больше 2021 года»,
проинформировал Александр Щербатов.
На прошлой неделе количество зараженных энцефалитом достигло 48 человек, а боррелиозом – 53. По данным главы Минздрава Константина Хальзова, с начала эпидсезона в больницу с клещевым энцефалитом попали 279 человек.