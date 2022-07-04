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Posted 4 июля 2022, 06:26

Published 4 июля 2022, 06:26

Modified 17 сентября 2022, 07:51

Updated 17 сентября 2022, 07:51

Клещи-паразиты закусали жителей Новосибирска - отметка перевалила за 12 тысяч

Клещи-паразиты закусали жителей Новосибирска - отметка перевалила за 12 тысяч

4 июля 2022, 06:26
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Количество укусов клещом в Новосибирской области продолжает стремительно расти. В 2022 году число перевалило за 12 тысяч (это больше, чем в прошлом году). Об этом заявил руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов во время оперативного совещания при губернаторе.

«С нарастающим итогом с укусом обратились за медицинской помощью 12387 человек, что на 11% выше уровня 2021 года. Заболевших лабораторно подтвержденных: клещевой энцефалит – 60 человек, клещевой боррелиоз – 80 человек, что значительно больше 2021 года»,

проинформировал Александр Щербатов.

На прошлой неделе количество зараженных энцефалитом достигло 48 человек, а боррелиозом – 53. По данным главы Минздрава Константина Хальзова, с начала эпидсезона в больницу с клещевым энцефалитом попали 279 человек.

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#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Клещ
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