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В Новосибирской области можно привиться от ковида без укола
Сегодня, 12:50
Фото: 1MI
Привиться от ковида можно теперь и без укола
В НСО привезли 200 тысяч атомайзеров для прививки от ковида
Первая партия атомайзеров — насадок для интраназальной вакцины от короновируса — поступили в регион и распределяются по всем поликлиникам Новосибирской области.
Информация об этом появилась на сайте правительства Новосибирской области.
Теперь привиться можно быстро и безболезненно. Специалисты считают, что при такой вакцинации антитела не дают вирусу проникнуть через слизистую оболочку носа.
Сама вакцина — хорошо известный «Спутник V» и ее тоже нужно вводить в два этапа с разницей в три недели.
После вакцинации за пациентом 30 минут наблюдают медицинские работники. Два последующих часа нельзя чихать, сморкаться, пить, есть и курить.
Если вы надумаете привиться, то решение о таком способе вакцинации нужно принимать вместе с врачом, который даст свое заключение с учетом возраста и состояния его здоровья пациента.
Сделать прививку можно в любой поликлинике Новосибирской области, включая областной центр.
Ранее сообщалось, что пятерых пациентов с корью
выявили
в Новосибирской области в ноябре 2022 года.
#Общество
#Новосибирская область
#Новосибирск
#Прививка
#Ковид
#Поликлиники
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