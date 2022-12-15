В Новосибирской области можно привиться от ковида без укола

Сама вакцина — хорошо известный «Спутник V» и ее тоже нужно вводить в два этапа с разницей в три недели.

После вакцинации за пациентом 30 минут наблюдают медицинские работники. Два последующих часа нельзя чихать, сморкаться, пить, есть и курить.

Если вы надумаете привиться, то решение о таком способе вакцинации нужно принимать вместе с врачом, который даст свое заключение с учетом возраста и состояния его здоровья пациента.

Сделать прививку можно в любой поликлинике Новосибирской области, включая областной центр.