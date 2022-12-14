В Новосибирской области выявили пять случаев кори

Острой вирусной инфекцией заболели новосибирцы, которые не были привиты. Они пожаловались на высокую температуру, насморк и сыпь по всему телу.
Власти предупредили, что корь тяжело переносится взрослыми. Заболевание может привести к бронхиту и синуситу, а как-такого лечения от неё нет.
Свой организм от кори сибиряки могут защитить только прививкой, которая ставится с 1 года. Взрослых обычно прививают до 35 лет.
Напомним, сейчас в Новосибирской области ухудшается ситуация с ОРВИ и гриппом. На днях главврач отделения скорой помощи назвал симптомы, при которых к вам незамедлительно приедут фельдшеры.