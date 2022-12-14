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В Новосибирской области выявили пять случаев кори

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI
Пять пациентов с корью выявили в Новосибирской области в ноябре 2022 года
Пять пациентов с корью выявили в Новосибирской области в ноябре 2022 года. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Острой вирусной инфекцией заболели новосибирцы, которые не были привиты. Они пожаловались на высокую температуру, насморк и сыпь по всему телу.

Власти предупредили, что корь тяжело переносится взрослыми. Заболевание может привести к бронхиту и синуситу, а как-такого лечения от неё нет.

Свой организм от кори сибиряки могут защитить только прививкой, которая ставится с 1 года. Взрослых обычно прививают до 35 лет.

Напомним, сейчас в Новосибирской области ухудшается ситуация с ОРВИ и гриппом. На днях главврач отделения скорой помощи назвал симптомы, при которых к вам незамедлительно приедут фельдшеры.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Заболеваемость
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