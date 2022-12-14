Фельдшеры оперативно отреагируют на вызов, если пациент пожаловался на рвоту, сыпь, обмороки и судорожные симптомы. И это в реалиях увеличенной нагрузки на скорую помощь из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Балабушевич отметил, что почти все сибиряки переносят болезнь в легкой форме. Поэтому они могут дойти до поликлиники, либо вызвать на дом терапевта.
«Каждый день на выездах задействованы до 115 бригад скорой помощи. Приоритетно приезжают к пациентам, у которых существует угроза жизни. В отдельных случаях диспетчер может принять решение, если не сможет помочь дистанционно, отправит врачей», - пояснил в ходе брифинга 13 декабря Александр Балабушевич.
Напомним, с этой недели в Новосибирске поликлиники начнут принимать пациентов на выходных.