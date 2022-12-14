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Рвота, обморок: новосибирский врач Балабушевич перечислил симптомы для вызова скорой

Сегодня, 01:47
Фото: 1MI
Скорая помощь в Новосибирске приедет к пациенту с рвотой и другими симптомами

Врач из Новосибирска Балабушевич перечислил симптомы для вызова скорой

Скорая помощь в Новосибирске приедет к пациенту, если ОРВИ или грипп сопровождается 4 серьезными симптомами. Их перечислил главврач скорой Александр Балабушевич.

Фельдшеры оперативно отреагируют на вызов, если пациент пожаловался на рвоту, сыпь, обмороки и судорожные симптомы. И это в реалиях увеличенной нагрузки на скорую помощь из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Балабушевич отметил, что почти все сибиряки переносят болезнь в легкой форме. Поэтому они могут дойти до поликлиники, либо вызвать на дом терапевта.  

«Каждый день на выездах задействованы до 115 бригад скорой помощи. Приоритетно приезжают к пациентам, у которых существует угроза жизни. В отдельных случаях диспетчер может принять решение, если не сможет помочь дистанционно, отправит врачей», - пояснил в ходе брифинга 13 декабря Александр Балабушевич.

Напомним, с этой недели в Новосибирске поликлиники начнут принимать пациентов на выходных.  

Новосибирские поликлиники начнут принимать пациентов в выходные из-за роста гриппа
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Скорая#ОРВИ#Пациенты
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