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Новосибирские поликлиники начнут принимать пациентов в выходные из-за роста гриппа

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI
Поликлиники будут работать до 8 вечера
Поликлиники начнут работать и по выходным: связано это с ростом числа заболевших, заявила во время брифинга заместитель министра здравоохранения региона Елена Аксенова.

По словам Аксеновой, в регионе произошел резкий скачок заболевших. В связи с этим было принято решение продлить график работы в поликлиниках. Теперь медучреждение будет принимать пациентов по будням и выходным дням – в субботу и в воскресенье.

В Новосибирске произошел резкий скачок числа заболевших ОРВИ и гриппом
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Прием будет осуществляться с 08:00 и до 20:00. Это временная мера. Связано это с тем, что к врачам стали обращаться в два раза чаще. В обычный день поступало 7 тысяч звонков, а с ростом заболевших ОРВИ и гриппом – 16 тысяч вызовов.

Те, кто заболевает, проходит лечение амбулаторно. Госпитализируют обычно детей дошкольного возраста, беременных и пенсионеров.

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#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Эмилия Губарева
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