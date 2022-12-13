Новосибирские поликлиники начнут принимать пациентов в выходные из-за роста гриппа

Прием будет осуществляться с 08:00 и до 20:00. Это временная мера. Связано это с тем, что к врачам стали обращаться в два раза чаще. В обычный день поступало 7 тысяч звонков, а с ростом заболевших ОРВИ и гриппом – 16 тысяч вызовов.