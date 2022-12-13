Новосибирские поликлиники начнут принимать пациентов в выходные из-за роста гриппа

По словам Аксеновой, в регионе произошел резкий скачок заболевших. В связи с этим было принято решение продлить график работы в поликлиниках. Теперь медучреждение будет принимать пациентов по будням и выходным дням – в субботу и в воскресенье.
Прием будет осуществляться с 08:00 и до 20:00. Это временная мера. Связано это с тем, что к врачам стали обращаться в два раза чаще. В обычный день поступало 7 тысяч звонков, а с ростом заболевших ОРВИ и гриппом – 16 тысяч вызовов.
Те, кто заболевает, проходит лечение амбулаторно. Госпитализируют обычно детей дошкольного возраста, беременных и пенсионеров.
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