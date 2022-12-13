В Новосибирске произошел резкий скачок числа заболевших ОРВИ и гриппом

Новосибирцы стал обращаться к врачам в два раза чаще. Симптомы у пациентов ОРВИ и гриппа. К примеру, в обычном графике в день поступает 7 тысяч звонков, а за вчерашний – 16 тысяч вызовов в амбулаторное звено.
Заболевшие сибиряки обращаются как в поликлинику, так и в скорую помощь. Большая часть людей получают лечение амбулаторно.
Госпитализируют в основном пациентов из группы риска. В нее вошли: дети-дошкольники, беременные и пожилые с хроническими заболеваниями.
Отметим, что поликлиники в городе будут принимать пациентов в субботу и воскресенье из-за роста ОРВИ и гриппа. График остается прежним – как и в будние дни.
Напомним, в Новосибирске предложили продлить режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и ковидом.