В Новосибирске произошел резкий скачок числа заболевших ОРВИ и гриппом

Новосибирцы стал обращаться к врачам в два раза чаще. Симптомы у пациентов ОРВИ и гриппа. К примеру, в обычном графике в день поступает 7 тысяч звонков, а за вчерашний – 16 тысяч вызовов в амбулаторное звено.