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В Новосибирске произошел резкий скачок числа заболевших ОРВИ и гриппом

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
Количество заболевших растет
В Новосибирской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ и гриппом, об этом свидетельствует число обращений в поликлиники, заявила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова на брифинге с журналистами.

Новосибирцы стал обращаться к врачам в два раза чаще. Симптомы у пациентов ОРВИ и гриппа. К примеру, в обычном графике в день поступает 7 тысяч звонков, а за вчерашний – 16 тысяч вызовов в амбулаторное звено.

Заболевшие сибиряки обращаются как в поликлинику, так и в скорую помощь. Большая часть людей получают лечение амбулаторно.

Госпитализируют в основном пациентов из группы риска. В нее вошли: дети-дошкольники, беременные и пожилые с хроническими заболеваниями.

Отметим, что поликлиники в городе будут принимать пациентов в субботу и воскресенье из-за роста ОРВИ и гриппа. График остается прежним – как и в будние дни.

Режим повышенной готовности в Новосибирской области могут продлить до 1 марта-2023
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Напомним, в Новосибирске предложили продлить режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и ковидом. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#ОРВИ#Грипп
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