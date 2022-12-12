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Режим повышенной готовности в Новосибирской области могут продлить до 1 марта-2023

Сегодня, 04:22
Фото: 1MI
Рост заболеваемости незначительный
В регионе предложили продлить режим повышенной готовности в связи с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и ковидом, о чем заявил на оперативном совещании у губернатора глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.

По словам Щербатова, четвертую неделю отмечается незначительное количество заболевших как в области, так и в Новосибирске. Всего заразившихся 25 тысяч – выше предыдущей недели на 7%. Недельный прирост 7,4%.

«На оперштабе обсуждалось предложение продления режима готовности в связи с подъемом заболеваемости гриппом, ОРВИ, ковидом. Рассматриваем вопрос о продлении режима повышенной готовности до 1 марта 2023 года», - заявил глава Роспотребнадзора.

Отметим, что наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослого населения, а также детей 7-14 лет. Заболеваемость гриппом – 64 случая за неделю.

Заболеваемость коронавирусной инфекции – незначительный рост. За неделю 686 случаев – больше предыдущей недели на 1,6%. Продолжается контроль за мерами профилактики.

#Эмилия Губарева#Новосибирская область#ОРВИ#Грипп#Коронавирус
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