Режим повышенной готовности в Новосибирской области могут продлить до 1 марта-2023

По словам Щербатова, четвертую неделю отмечается незначительное количество заболевших как в области, так и в Новосибирске. Всего заразившихся 25 тысяч – выше предыдущей недели на 7%. Недельный прирост 7,4%.
«На оперштабе обсуждалось предложение продления режима готовности в связи с подъемом заболеваемости гриппом, ОРВИ, ковидом. Рассматриваем вопрос о продлении режима повышенной готовности до 1 марта 2023 года», - заявил глава Роспотребнадзора.
Отметим, что наибольшее количество заболевших отмечается среди взрослого населения, а также детей 7-14 лет. Заболеваемость гриппом – 64 случая за неделю.
Заболеваемость коронавирусной инфекции – незначительный рост. За неделю 686 случаев – больше предыдущей недели на 1,6%. Продолжается контроль за мерами профилактики.