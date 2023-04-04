По состоянию на начало апреля в Новосибирской области зафиксировано одиннадцать очагов кори. В них наблюдается 105 заболевших. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе было решено провести дополнительную иммунизацию населения. На данный момент уже вакцинировались 23 тысячи человек, пять тысяч из них – дети.