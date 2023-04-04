Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
У студентки НГУ, проживающей в общежитии № 5, медики не диагностировали заболевание корью, сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области корреспонденту Atas.info. Ранее девушка обратилась к врачу с признаками респираторного заболевания, но в итоге ее с подозрением на корь госпитализировали в инфекционную больницу.
Все студенты, живущие в общежитии № 5, сегодня, 4 апреля, получили электронные письма, подписанные заместителем декана факультета информационных технологий НГУ Людмилой Мегаевой. В них содержалась просьба срочно посетить инфекциониста, временный смотровой кабинет организовали прямо в общежитии.
"Ребята, заболевание серьезное и требует вашего ответственного отношения к ситуации. Прошу не игнорировать и принять все меры для посещения врача. Это гарантия вашего здоровья! Можете показать это письмо преподавателю, чтобы он опустил вас на осмотр", - говорится в сообщении деканата (есть в распоряжении редакции).
В региональном Минздраве объяснили, что медики и администрация вуза действовали по стандартному протоколу: "Такие противоэпидемические мероприятия проводятся при подозрении на корь незамедлительно, до постановки диагноза".
Других случаев подозрения на корь в настоящее время среди студентов НГУ нет, добавили в ведомстве.
По состоянию на начало апреля в Новосибирской области зафиксировано одиннадцать очагов кори. В них наблюдается 105 заболевших. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе было решено провести дополнительную иммунизацию населения. На данный момент уже вакцинировались 23 тысячи человек, пять тысяч из них – дети.