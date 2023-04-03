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Published Сегодня, 09:39

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Updated Сегодня, 09:41

105 новосибирцев подхватили корь

3 апреля 2023, 09:39
Фото: 1MI
Новосибирцы продолжают заражаться корью

В Новосибирской области выявили 105 заболевших корью

В Новосибирской области возникла неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости корью. Опасную болезнь выявили у 105 пациентов. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Татьяна Анохина.
«В Новосибирской области зафиксировали одиннадцать очагов кори. В них наблюдается 105 заболевших», - рассказала Анохина «Интерфакс».

Один очаг обнаружен в школе №95. Ранее в учебном заведении уже фиксировали опасную вспышку – один случай выявили в декабре. С момента обнаружения инфекции в Новосибирской области в ноябре 2022 года обнаружили пятнадцать случаев заболевания, число пациентов продолжает увеличиваться.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Новосибирской области было решено провести дополнительную (подчищающую) иммунизацию населения. На данный момент уже вакцинировались 23 тысячи человек, пять тысяч из них – дети.

Напомним, что в Новосибирской области зафиксирован первый случай обращения в больницу из-за укуса клеща. Ребенок не пострадал.

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#Новосибирская область#Здоровье#Медицина#Здравоохранение#Особо опасные инфекции#Корь#Болезнь#Татьяна Анохина
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