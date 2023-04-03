105 новосибирцев подхватили корь

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
«В Новосибирской области зафиксировали одиннадцать очагов кори. В них наблюдается 105 заболевших», - рассказала Анохина «Интерфакс».
Один очаг обнаружен в школе №95. Ранее в учебном заведении уже фиксировали опасную вспышку – один случай выявили в декабре. С момента обнаружения инфекции в Новосибирской области в ноябре 2022 года обнаружили пятнадцать случаев заболевания, число пациентов продолжает увеличиваться.
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Новосибирской области было решено провести дополнительную (подчищающую) иммунизацию населения. На данный момент уже вакцинировались 23 тысячи человек, пять тысяч из них – дети.
Напомним, что в Новосибирской области зафиксирован первый случай обращения в больницу из-за укуса клеща. Ребенок не пострадал.