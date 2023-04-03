105 новосибирцев подхватили корь

Один очаг обнаружен в школе №95. Ранее в учебном заведении уже фиксировали опасную вспышку – один случай выявили в декабре. С момента обнаружения инфекции в Новосибирской области в ноябре 2022 года обнаружили пятнадцать случаев заболевания, число пациентов продолжает увеличиваться.