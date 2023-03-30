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Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Жителям Новосибирска «рассекретили» больных корью соседей - им это не понравилось

30 марта 2023, 10:30
Фото: 1MI
Жителей Новосибирска предупредили о заболевших корью соседях

В Новосибирске на подъездах многоэтажки появилось объявление об очаге кори

Жителей Адриена Лежена, 5/1 в Новосибирске предупредили о заболевших корью соседях. Об очаге они узнали из соответствующего объявления на подъезде дома.

Судя по тексту, в этой многоэтажке в Дзержинском районе города живут люди, у который выявили корь. Медики попросили соседей пройти вакцинацию в поликлинике №17.

 

Фото: «Подслушано Золотая Нива»/ ВК

Казалось бы, обычный, добрый жест от заботливых врачей, но он вызвал волну негодований от жильцов. Они обвинили их в разглашении медицинской тайны.

«Не допустимо указывать имена и фамилии заболевших, а также полный адрес их проживания. А такие объявления - обычная практика. Наша задача предупредить жителей, чтобы не допустить распространения кори», - пояснили Atas.info в регистратуре поликлиники №17.

Напомним, вспышка кори произошла в Новосибирске в конце 2022 года. С каждым днем заболеваемость росла.

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#Алина Шефер#Корь#Заболевание#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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