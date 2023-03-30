Жителям Новосибирска «рассекретили» больных корью соседей - им это не понравилось

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Судя по тексту, в этой многоэтажке в Дзержинском районе города живут люди, у который выявили корь. Медики попросили соседей пройти вакцинацию в поликлинике №17.
Казалось бы, обычный, добрый жест от заботливых врачей, но он вызвал волну негодований от жильцов. Они обвинили их в разглашении медицинской тайны.
«Не допустимо указывать имена и фамилии заболевших, а также полный адрес их проживания. А такие объявления - обычная практика. Наша задача предупредить жителей, чтобы не допустить распространения кори», - пояснили Atas.info в регистратуре поликлиники №17.
Напомним, вспышка кори произошла в Новосибирске в конце 2022 года. С каждым днем заболеваемость росла.