"Мы выбрали для этой акции салат Оливье, потому что именно он ассоциируется с Новым годом. Планировали приготовить 4 тонны, в результате получилось даже больше - 4 тонны 154 кг. Надеюсь, это мировой рекорд," - сказал операционный директор "СберМаркета" Владимир Камионко.