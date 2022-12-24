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За бесплатным Оливье выстроились в очередь новосибирцы

Сегодня, 09:13
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Раздача салата Оливье в ТРЦ "Сибирский Молл" длилась 2 часа

4 тонны 154 кг салата Оливье бесплатно раздали в Новосибирске

Весы показали 4 тонны 154 кг - ровно столько салата Оливье приготовили в Новосибирске, чтобы раздать всем желающим в ТРЦ "Сибирский Молл". Салат готовили 85 представителей "Сибирской Гильдии шеф-поваров" - нарезали килограммы колбасы, огурцов, картофеля, моркови и яиц.

"А можно два?" - самый частый вопрос в очереди за салатом Оливье на бесплатной раздаче в "Сибирском Молле". Но в одни руки давали только одну баночку салата 500 гр и 1 упаковку майонеза.

Новогодняя акции бесплатной раздачи салата ОливьеНовогодняя акции бесплатной раздачи салата Оливье
Новогодняя акции бесплатной раздачи салата Оливье
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Находчивых желающих получить больше салата это не останавливало - они вставали в очередь по несколько раз и получали вторую и третью порцию салата бесплатно.

Сотни килограмм салата Оливье замешивали в большом чане посреди ТРЦ "Сибирский Молл"
Фото: atas.info

Очередь закручивалась длинной змеей вокруг эскалаторов, но на самой раздаче все происходило быстро - сразу 7 или 8 человек выдавали салат.

Бесплатная раздача салата Оливье в Сибирском Молле
Фото: atas.info

"Мы выбрали для этой акции салат Оливье, потому что именно он ассоциируется с Новым годом. Планировали приготовить 4 тонны, в результате получилось даже больше - 4 тонны 154 кг. Надеюсь, это мировой рекорд," - сказал операционный директор "СберМаркета" Владимир Камионко. 

"Планируем и дальше продолжать подобные яркие и запоминающиеся акции," - ответила заместитель мэра Анна Терешкова на вопрос журналистов о планах приготовить какой-то другой салат в следующий раз.

Анна Терешкова начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии и Владимир Камионко операционный директор "Сбермаркет"
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

Всего на приготовление салата ушло трое суток, нарезать ингредиенты 85 представителей "Сибирской гильдии шеф-поваров" начали 23 декабря. Всего они нарезали:

  • 925 кг колбасы
  • 840 кг моркови
  • 1510 кг картошки
  • 400 кг маринованных огурцов
  • 680 кг зеленого горошка
  • 8000 яиц

Салат заправляли 5000 порциями майонеза. Сотни килограммов готового салата отправятся в благотворительные организации Новосибирска. Примерно половину приготовленного объема раздали в "Сибирском Молле" в течение 3-х часов всем желающим бесплатно.

Акция проводилась в рамках мероприятий Новосибирск - Новогодняя столица России. Сегодня и завтра 25 декабря по Новосибирску разъезжает делегация Дедов Морозов со всей страны - где и во сколько их ждать читайте в материале Атас.Инфо.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Бизнес#Новый год#Новосибирск#Новосибирская область#Салат#Бесплатно#Сибирский Молл#Анна Терешкова
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