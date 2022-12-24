"А можно два?" - самый частый вопрос в очереди за салатом Оливье на бесплатной раздаче в "Сибирском Молле". Но в одни руки давали только одну баночку салата 500 гр и 1 упаковку майонеза.
Находчивых желающих получить больше салата это не останавливало - они вставали в очередь по несколько раз и получали вторую и третью порцию салата бесплатно.
Очередь закручивалась длинной змеей вокруг эскалаторов, но на самой раздаче все происходило быстро - сразу 7 или 8 человек выдавали салат.
"Мы выбрали для этой акции салат Оливье, потому что именно он ассоциируется с Новым годом. Планировали приготовить 4 тонны, в результате получилось даже больше - 4 тонны 154 кг. Надеюсь, это мировой рекорд," - сказал операционный директор "СберМаркета" Владимир Камионко.
"Планируем и дальше продолжать подобные яркие и запоминающиеся акции," - ответила заместитель мэра Анна Терешкова на вопрос журналистов о планах приготовить какой-то другой салат в следующий раз.
Всего на приготовление салата ушло трое суток, нарезать ингредиенты 85 представителей "Сибирской гильдии шеф-поваров" начали 23 декабря. Всего они нарезали:
Салат заправляли 5000 порциями майонеза. Сотни килограммов готового салата отправятся в благотворительные организации Новосибирска. Примерно половину приготовленного объема раздали в "Сибирском Молле" в течение 3-х часов всем желающим бесплатно.
Акция проводилась в рамках мероприятий Новосибирск - Новогодняя столица России. Сегодня и завтра 25 декабря по Новосибирску разъезжает делегация Дедов Морозов со всей страны - где и во сколько их ждать читайте в материале Атас.Инфо.