Новосибирск как Новогодняя столица собрал у себя Дедов Морозов со всей страны - от Феодосии до Якутска. Дед Морозы уже открыли главную елку в Новосибирске в Театральном сквере 22 декабря. Завтра 24 декабря они начнут свой новогодний вояж по городу.