Новосибирск как Новогодняя столица собрал у себя Дедов Морозов со всей страны - от Феодосии до Якутска. Дед Морозы уже открыли главную елку в Новосибирске в Театральном сквере 22 декабря. Завтра 24 декабря они начнут свой новогодний вояж по городу.
Первой с участием Дедов Морозов откроется елка в Первомайском районе - в 11.00 новогодние волшебники прибудут в ПКиО «Первомайский». Затем, в 12.30 Деды Морозы отправятся развлекать детвору и взрослых в Советский район у ДК "Приморский".
В Кировский и Ленинский район магическая делегация прибудет в 14.00 и 15.30 соответственно. Откроются елки в ПКиО «Затулинский» и в ПКиО «Кирова».
Праздник с участием Дедов Морозов на площади Пименова в Октябрьском районе начнется в 17.00.
Открытие самого длинного катка в России тоже не обойдется без Дедов Морозов - на Михайловскую набережную Деды Морозы прибудут к 19.00. Здесь они примут участие в фестивале «Вся Россия в моем городе».
На следующий день 25 декабря в 13.00 дети будут звать Дед Мороза в Центральном парке.
В 14.30 начнется праздник в Березовой роще на елке Дзержинского района.
В 16.00 волшебников ждут в сквере «Победа» Калининского района.
В 17.00 Съезд Дедов Морозов закроет свою работу в Театральном сквере Новосибирска, и уже в 18.00 делегация отправится домой с вокзала «Новосибирск-Главный».
Открытие самого длинного катка в России тоже не обойдется без Дедов Морозов - на Михайловскую набережную Деды Морозы прибудут к 19.00. Здесь они примут участие в фестивале «Вся Россия в моем городе».
На следующий день 25 декабря в 13.00 дети будут звать Дед Мороза в Центральном парке.
В 14.30 начнется праздник в Березовой роще на елке Дзержинского района.
В 16.00 волшебников ждут в сквере «Победа» Калининского района.
В 17.00 Съезд Дедов Морозов закроет свою работу в Театральном сквере Новосибирска, и уже в 18.00 делегация отправится домой с вокзала «Новосибирск-Главный».