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Когда и во сколько ждать - Делегация Дедов Морозов проедет по всему Новосибирску

Сегодня, 08:58
Фото: Антон Засимов / Flickr
Деды Морозы с разных уголков России откроют елки в Новосибирске 24 и 25 декабря 2022

Расписание Деда Мороза - открытие елок в каждом районе Новосибирска

Деды Морозы с разных городов России откроют елки в районах Новосибирска 24 и 25 декабря - читайте расписание новогодних волшебников, где и во сколько их ждать.

Новосибирск как Новогодняя столица собрал у себя Дедов Морозов со всей страны - от Феодосии до Якутска. Дед Морозы уже открыли главную елку в Новосибирске в Театральном сквере 22 декабря. Завтра 24 декабря они начнут свой новогодний вояж по городу.

Первой с участием Дедов Морозов откроется елка в Первомайском районе - в 11.00 новогодние волшебники прибудут в ПКиО «Первомайский». Затем, в 12.30 Деды Морозы отправятся развлекать детвору и взрослых в Советский район у ДК "Приморский".

В Кировский и Ленинский район магическая делегация прибудет в 14.00 и 15.30 соответственно. Откроются елки в ПКиО «Затулинский» и в ПКиО «Кирова».

Праздник с участием Дедов Морозов на площади Пименова в Октябрьском районе начнется в 17.00.

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Открытие самого длинного катка в России тоже не обойдется без Дедов Морозов - на Михайловскую набережную Деды Морозы прибудут к 19.00. Здесь они примут участие в фестивале «Вся Россия в моем городе».

На следующий день 25 декабря в 13.00 дети будут звать Дед Мороза в Центральном парке.

В 14.30 начнется праздник в Березовой роще на елке Дзержинского района.

В 16.00 волшебников ждут в сквере «Победа» Калининского района.

В 17.00 Съезд Дедов Морозов закроет свою работу в Театральном сквере Новосибирска, и уже в 18.00 делегация отправится домой с вокзала «Новосибирск-Главный».

Деды Морозы уедут, а праздник останется - 27 декабря откроется парк «Арена» у нового ЛДС.

Открытие самого длинного катка в России тоже не обойдется без Дедов Морозов - на Михайловскую набережную Деды Морозы прибудут к 19.00. Здесь они примут участие в фестивале «Вся Россия в моем городе».

На следующий день 25 декабря в 13.00 дети будут звать Дед Мороза в Центральном парке.

В 14.30 начнется праздник в Березовой роще на елке Дзержинского района.

В 16.00 волшебников ждут в сквере «Победа» Калининского района.

В 17.00 Съезд Дедов Морозов закроет свою работу в Театральном сквере Новосибирска, и уже в 18.00 делегация отправится домой с вокзала «Новосибирск-Главный».

Деды Морозы уедут, а праздник останется - 27 декабря откроется парк «Арена» у нового ЛДС.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Новый год#Елка#Дед Мороз
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