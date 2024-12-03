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Posted 3 декабря, 10:21

Published 3 декабря, 10:21

Modified 3 декабря, 10:23

Updated 3 декабря, 10:23

Чиновники планируют ездить на этих машинах в командировки

Минсельхоз Новосибирской области потратит миллионы на люксовые машины

3 декабря 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney. Чиновники планируют ездить на этих машинах в командировки
Министерству необходимы три машины представительского класса, следует из договора, который изучил корреспондент Atas.Info.

Министерство сельского хозяйства заключило договор с ООО ГК «Шеба» договор аренды трех автомобилей представительского класса с экипажами. Согласно тексту документа, который оказался в распоряжении редакции, автомобили нужные министерству для поездок по, Новосибирску и для выездов в кратковременные командировки по Сибирскому федеральному округу.

Исполнитель должен предоставлять автомобили по адресу, указанному заказчиком, в течение 20 минут с момента его вызова, поступившего посредством телефонной связи… доставить Заказчика в любое указанное место города Новосибирска, Сибирского федерального округа в течение 24 часов в сутки, 7 дней в неделю», — говорится в условиях контракта.

Конкретная марка автомобилей в договоре не указана, но это должен быть седан с годом выпуска не ранее 2021, длиной не менее 4,885 метров, с мощностью двигателя не менее 181 л. с. Под эти параметры подходит Toyota Camry 9-го поколения либо Daihatsu Altis G.

Договор действует с 1 января по 30 ноября 2025 года. Стоимость услуг по договору составляет 4,121 млн рублей.

Ране мы рассказывали о том, что по итогам уборочной кампании лучшие аграрии региона были награждены автомобилями «Нива» и «Лада Гранта».

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