Минсельхоз Новосибирской области потратит миллионы на люксовые машины

Конкретная марка автомобилей в договоре не указана, но это должен быть седан с годом выпуска не ранее 2021, длиной не менее 4,885 метров, с мощностью двигателя не менее 181 л. с. Под эти параметры подходит Toyota Camry 9-го поколения либо Daihatsu Altis G.