Молока не будет? Коровы вымирают в Новосибирской области

Posted 5 ноября, 12:24
Published 5 ноября, 12:24
Modified 5 ноября, 12:26
Updated 5 ноября, 12:26
Ранее ежегодное сокращение в среднем составляло около 6 000 голов и было связано с оздоровлением стада от лейкоза. В этом году основной причиной спада стали экономические факторы. Под ударом оказались мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, для которых животноводство стало экономически невыгодным, сообщает Интерфакс.
Снижение поголовья также отразилось на объемах производства молока, которое в 2024 году уменьшилось вслед за сокращением стада. В предыдущие годы производство молока удавалось поддерживать за счет увеличения продуктивности, однако текущая ситуация осложнила задачу.
Игорь Елисеенко, председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», отметил, что проблема сокращения поголовья назревала несколько лет, но в этом году она достигла критических масштабов. Он подчеркнул важность государственной поддержки молочной отрасли, а также модернизации и строительства новых ферм для сохранения производства.
Советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова акцентировала внимание на необходимости развития переработки молока в регионе и продолжении государственной помощи аграрным предприятиям. Снижение поголовья и уменьшение производства молока — проблема не только Новосибирской области, схожая тенденция наблюдается и в других регионах Сибири и Урала.