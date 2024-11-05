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Posted 5 ноября, 12:24

Published 5 ноября, 12:24

Modified 5 ноября, 12:26

Updated 5 ноября, 12:26

Стадо коров

Молока не будет? Коровы вымирают в Новосибирской области

5 ноября 2024, 12:24
Фото: 1MI. Стадо коров

В Новосибирской области сокращается численность рогатого скота

В 2024 году Новосибирская область столкнулась с ускоренным сокращением численности крупного рогатого скота. К началу октября поголовье КРС в регионе снизилось до 103 027 голов, что на 9 246 меньше по сравнению с прошлым годом, когда численность составляла 112 273 головы.

Ранее ежегодное сокращение в среднем составляло около 6 000 голов и было связано с оздоровлением стада от лейкоза. В этом году основной причиной спада стали экономические факторы. Под ударом оказались мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, для которых животноводство стало экономически невыгодным, сообщает Интерфакс.

Снижение поголовья также отразилось на объемах производства молока, которое в 2024 году уменьшилось вслед за сокращением стада. В предыдущие годы производство молока удавалось поддерживать за счет увеличения продуктивности, однако текущая ситуация осложнила задачу.

Игорь Елисеенко, председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», отметил, что проблема сокращения поголовья назревала несколько лет, но в этом году она достигла критических масштабов. Он подчеркнул важность государственной поддержки молочной отрасли, а также модернизации и строительства новых ферм для сохранения производства.

Советник министра сельского хозяйства РФ Ольга Абрамова акцентировала внимание на необходимости развития переработки молока в регионе и продолжении государственной помощи аграрным предприятиям. Снижение поголовья и уменьшение производства молока — проблема не только Новосибирской области, схожая тенденция наблюдается и в других регионах Сибири и Урала.

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Животные#Сибирь#Молоко#Производство#Фермеры#Животноводство#Коровы
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