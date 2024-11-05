Молока не будет? Коровы вымирают в Новосибирской области

Игорь Елисеенко, председатель правления «Союзмолоко.Сибирь», отметил, что проблема сокращения поголовья назревала несколько лет, но в этом году она достигла критических масштабов. Он подчеркнул важность государственной поддержки молочной отрасли, а также модернизации и строительства новых ферм для сохранения производства.