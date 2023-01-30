«Нашу идею о площади Победы используют в корыстных целях»: жители о проекте АР. Тэго

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
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Updated Сегодня, 10:17
Планы реконструкции супермаркета «Универсам» на Ленина обернулись скандалом городского масштаба. Владелец запланировал снести магазин и возвести на его месте жилой комплекс из четырех зданий, в их числе концепция предусматривает 21-этажную высотку. Планы поддерживает мэр Анатолий Локоть, жители 11 соседних домов выступили против высотной застройки «тихого центра» Новосибирск – они обращались с жалобами в прокуратуру и губернатору.
В конце 2022-го новосибирцы, наперекор проекту высотной застройки, предложили создать площадь Победы на улице Ленина между «Универсамом» и кинотеатром «Победа», дабы сохранить историчность «тихому центру». И подали 1400 подписей в мэрию.
30 января была опубликована концепцию проекта благоустройства площади Победы - фонтан с выдвигающемся подиумом, предложенная архитектурным бюро «АР. Тэго». Как отмечают в АО «Универсам», представленная концепция площади Победы – не окончательная версия проекта. «Итоговый проект должен отражать все точки зрения и пожелания – каким должна быть площадь Победы. Наше видение площади мы планируем обсудить с собственниками кинотеатра «Победа», - резюмирует Алексей Крук.
Однако, озвучивая планы реконструкции площади, инициаторы не касаются темы высотной жилой застройки, которая сильнее всего возмущает жителей. Между тем уже 3 февраля мэрия Новосибирска предлагает на общественное обсуждение перезонирование участка «Универсама»: перевод в зону высотного строительства до 30 этажей (сейчас – 4 этажа, нежилой застройки).
«Нашу идею об общественном пространстве — площади Победы — используют в своих корыстных целях, чтобы показать, что они не нацелены только на прибыль. Судя по эскизу, это опять одна плитка и бетон. Я смотрела европейские проекты, где присутствует зелень, и как она нужна для центра города, ведь деревья впитывают в себя всю грязь и нам легче будет дышать. Также исходя из этих эскизов, не видно о какой высотности идет речь. У прокуратуры есть предостережение, что жилая зона здесь невозможна пока не будут исполнены требования к социальной структуре», — прокомментировала Atas.info эскизы площади Ленина Анастасия Рязанова, входящая в группу инициаторов обращение о создании площади Победы.
Также она беспокоится о том, что на Ленина могут сделать однополосное движение, которое приведет к пробкам на Красном проспекте. Из других минусов отметила тот факт, что в будущем новую территорию отдадут на баланс мэрии и тогда за ней перестанут ухаживать из-за нехватки времени и средств. Да и фонтан, который будет работать три месяца в году, горожан не впечатлил.
«Фонтан напротив входа в кинотеатр „Победа“ идея плохая так, как будет столпотворение людей у входа во время массовых мероприятий. А вот установить его у длинного фасада универсама — хорошая идея, и на их частной территории. Это же они строить хотят, а не Победа, так зачем её обременять фонтаном, когда при выставках их небольшой площадки не хватает ни на что», — заявила активистка Марина Дерябина.
Напомним, в Новосибирске ещё не проходили общественные обсуждения проекта, связанного с территорией возле «Универсама». Они состоятся только 2 февраля 2023 года. Посмотрим, как городские власти будут в очередной раз проталкивать идею о высотной застройке.