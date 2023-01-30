«Нашу идею о площади Победы используют в корыстных целях»: жители о проекте АР. Тэго

Проект будущей площади Победы возле «Универсама» опубликовали в Новосибирске. Судя по эскизам, предложенным бюро «АР. Тэго», жителей «тихого центра» города, которые выступают против высотной застройки этого участка, хотят задобрить фонтаном.

Появились эскизы площади Победы возле «Универсама» - есть ли в проекте высотные здания, из-за которых разгорелся скандал на весь Новосибирск?