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Бобры преследуют людей

Ходят по пятам: бобры преследуют жителей новосибирского села

30 апреля 2024, 02:56
Фото: 1MI
Бобры преследуют людей
Бобры атакуют жителей одного из сел в Новосибирской области, о чем рассказывают сами очевидцы.

Животного заметили на дороге по пути в село Бобровка, которое находится в Сузунском районе области. Причем бобер совсем не боялся людей, а шел как будто с определенной целью.

Газета «Новая жизнь» иронизирует над ситуацией: «У него одна цель — только вперед, только в Бобровку!».

Совсем недавно в Сузуне бобр преследовал двух парней по пятам. Его заметили у водопада. Чем завершилась данная встреча, неизвестно, однако новосибирцы делают выводы, что бобры решили атаковать район.

Напомним, что также Тогучинский район атакуют барсуки. Они нападают на местных жителей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Нападение#Бобры#Зверь#Атака
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