Ходят по пятам: бобры преследуют жителей новосибирского села

Posted Сегодня, 02:56
Published Сегодня, 02:56
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Updated Сегодня, 02:58
Животного заметили на дороге по пути в село Бобровка, которое находится в Сузунском районе области. Причем бобер совсем не боялся людей, а шел как будто с определенной целью.
Газета «Новая жизнь» иронизирует над ситуацией: «У него одна цель — только вперед, только в Бобровку!».
Совсем недавно в Сузуне бобр преследовал двух парней по пятам. Его заметили у водопада. Чем завершилась данная встреча, неизвестно, однако новосибирцы делают выводы, что бобры решили атаковать район.
Напомним, что также Тогучинский район атакуют барсуки. Они нападают на местных жителей.