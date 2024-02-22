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Published Сегодня, 05:12

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Updated Сегодня, 05:14

Зайцы выходят в город

«Съедят всё, что мыши не доели»: голодные зайцы атакуют частный сектор в Новосибирске

22 февраля 2024, 05:12
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Зайцы выходят в город

Голодные зайцы атакуют новосибирский частный сектор

Заячьи следы находят новосибирцы в частном секторе, что вызывает беспокойство у местных жителей.

В частном секторе Новосибирска замечают нашествие голодных зайцев. В микрорайоне Бугры было замечено большое количество этих животных.

По словам общественного деятеля Антона Нелидова, зайцы приблизились к усадьбам и представляют угрозу для яблонь, вишен и других плодовых деревьев, пишет VN.ru.

«Лесная братва уже вплотную подобралась к нашим бугринским усадьбам. Судя по следам, идущим кругами вдоль заборов, скоро эти негодяи пушистые окажутся в огородах и съедят всё, что мыши не доели», — сообщил Нелидов.

Такое массовое присутствие зайцев в Буграх отмечается впервые. Раньше зимой здесь можно было найти только отдельные следы.

В прошлом году жители Первомайского района уже жаловались на вторжение зайцев осенью.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Эмилия Губарева
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