«Съедят всё, что мыши не доели»: голодные зайцы атакуют частный сектор в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
В частном секторе Новосибирска замечают нашествие голодных зайцев. В микрорайоне Бугры было замечено большое количество этих животных.
По словам общественного деятеля Антона Нелидова, зайцы приблизились к усадьбам и представляют угрозу для яблонь, вишен и других плодовых деревьев, пишет VN.ru.
«Лесная братва уже вплотную подобралась к нашим бугринским усадьбам. Судя по следам, идущим кругами вдоль заборов, скоро эти негодяи пушистые окажутся в огородах и съедят всё, что мыши не доели», — сообщил Нелидов.
Такое массовое присутствие зайцев в Буграх отмечается впервые. Раньше зимой здесь можно было найти только отдельные следы.
В прошлом году жители Первомайского района уже жаловались на вторжение зайцев осенью.