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Бобры

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Ходят по пятам: бобры преследуют жителей новосибирского села
Бобры атакуют жителей одного из сел в Новосибирской области, о чем рассказывают сами очевидцы.
30 апреля, 02:56
2023
Новосибирских бобров-диверсантов обеспечат активной работой
В Искитимском районе семейство бобров активно угрожает местной инфраструктуре. В минувшие выходные животные даже умудрились обесточить два села. Активными зверьками заинтересовались в региональном Минприроды.
10 ноября 2023, 06:35
В Новосибирской области бобры умудрились обесточить два села
В Новосибирской области два села остались без света на несколько часов. Причиной стали бобры, решившие построить плотины.
5 ноября 2023, 08:54
В Новосибирске бобры построили плотину на реке 1-я Ельцовка и устроили затор
Бобры устроили затор на реке 1-я Ельцовка в Новосибирске, что могло вызвать потоп, поэтому спасатели демонтировали плотину.
17 сентября 2023, 08:41
В Новосибирске спасатели предупредили жителей об опасности встреч с бобрами
Жителей Новосибирска спасатели МАСС предупредили об опасности встреч с агрессивными бобрами. Они могут напасть, если учуют угрозу потомству.
8 августа 2023, 07:11
2022
Спасатели разрушили опасную бобровую плотину в Новосибирске
15 сентября 2022, 08:23

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