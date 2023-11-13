В Новосибирске на второклассника напали с ножом — злодей неизвестен

Как сообщает precedent.tv, ребенок шел в школу, когда возле дома в районе Ключ-Камышенского плато встретил неизвестного мужчину. Тот подошел к нему с ножом в руках и заявил, что якобы встречает его по просьбе матери. Однако школьник не поверил и начал звонить той на работу.