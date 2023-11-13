В Новосибирске на второклассника напали с ножом — злодей неизвестен

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
Как сообщает precedent.tv, ребенок шел в школу, когда возле дома в районе Ключ-Камышенского плато встретил неизвестного мужчину. Тот подошел к нему с ножом в руках и заявил, что якобы встречает его по просьбе матери. Однако школьник не поверил и начал звонить той на работу.
«Я была на планерке, когда позвонил сын. Поэтому прочла жуткое СМС позже: „Мама, мне угрожают“. Перезвонила и он ответил, что смог убежать», — рассказала женщина изданию.
Как выглядел мужчина, мальчик не запомнил, но встретился с ним возле детского сада. Сообщается, что уже подано заявление в полицию. На данный момент в ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию.
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«На данный момент от мамы ребенка в отделе полиции №6 „Октябрьский“ заявление принято и зарегистрировано в установленном порядке. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в региональном МВД.