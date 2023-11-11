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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Прокуратура проверит избиение школьницы в Новосибирской области

Школьница оказалась в больнице после избиения в Новосибирской области — что известно

11 ноября 2023, 08:18
Фото: 1MI

Прокуратура проверит избиение школьницы в Новосибирской области

11-летняя школьница была избита в Новосибирской области: она получила травму головы. В связи с этим прокуратура организовала проверку.

В Татарске проводится проверка по случаю избиения школьницы. Прокуратура Новосибирской области организовала расследование. Девочка в возрасте 11 лет попала в больницу после нападения со стороны подростка 13-ти лет.

Инцидент произошел во время перемены, когда девочка выходила из спортзала. Мальчик якобы начал приставать к ней и в какой-то момент ударил ее ногой по голове. Сразу после этого ей стало плохо.

В больнице у нее обнаружили травму головы и выбитую челюсть. Сейчас пятиклассница находится на лечении. При наличии достаточных оснований после проверки будут предприняты необходимые меры.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Прокуратура#Проверка#Избиение#Эмилия Губарева#Татарск#Школьница
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