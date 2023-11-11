Школьница оказалась в больнице после избиения в Новосибирской области — что известно

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
В Татарске проводится проверка по случаю избиения школьницы. Прокуратура Новосибирской области организовала расследование. Девочка в возрасте 11 лет попала в больницу после нападения со стороны подростка 13-ти лет.
Инцидент произошел во время перемены, когда девочка выходила из спортзала. Мальчик якобы начал приставать к ней и в какой-то момент ударил ее ногой по голове. Сразу после этого ей стало плохо.
В больнице у нее обнаружили травму головы и выбитую челюсть. Сейчас пятиклассница находится на лечении. При наличии достаточных оснований после проверки будут предприняты необходимые меры.