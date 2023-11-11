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Об избиении школьницы цыганом заявили в Новосибирской области

Об избиении школьницы цыганом заявили в Новосибирской области

11 ноября 2023, 04:44
Фото: 1MI
Школьница в Новосибирской области стала жертвой избиения со стороны цыгана, в результате чего она получила серьезные травмы. Полиция проводит проверку.

Жители города Татарска в Новосибирской области сообщили о случае избиения девочки цыганом в местной школе №10. Эту информацию опубликовали в ВК-группе «Татарск — Online».

Администрация Татарского района подтвердила факт инцидента и сообщила о начале проверки полицией.

По словам властей, ситуация находится под контролем и результаты проверки позволят сделать выводы. Следует отметить, что ученица серьезно пострадала в результате этой драки.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Избиение#Эмилия Губарева
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