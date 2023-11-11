Об избиении школьницы цыганом заявили в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Жители города Татарска в Новосибирской области сообщили о случае избиения девочки цыганом в местной школе №10. Эту информацию опубликовали в ВК-группе «Татарск — Online».
Администрация Татарского района подтвердила факт инцидента и сообщила о начале проверки полицией.
По словам властей, ситуация находится под контролем и результаты проверки позволят сделать выводы. Следует отметить, что ученица серьезно пострадала в результате этой драки.