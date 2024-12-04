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Posted 4 декабря, 07:39

Published 4 декабря, 07:39

Modified 4 декабря, 07:41

Updated 4 декабря, 07:41

Не все татуировки разрешены

Заключенные из Новосибирска заплатят штраф за запрещенные татуировки

4 декабря 2024, 07:39
Фото: 1MI. Не все татуировки разрешены
В Новосибирске оштрафовали заключенных с незаконными татуировками, о чем информировал Ленинский суд.

В Новосибирске вынесли решение по делу двух заключенных. Они содержатся в колонии №2.

На их теле были набиты запрещенные татуировки. В частности, там имелись рисунки в виде погонов со свастикой, что символизировало нацистскую символику и розы ветров, принадлежащей организации АУЕ*.

Каждого зека оштрафовали на 1000 рублей. Это нарушение считалось публичной демонстрацией экстремистской атрибутики.

Также в Новосибирске был суд над сторонником этой же идеологии. Новосибирца обвиняли в занятии высшего положения в криминальной иерархии и пропаганде.

*экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Тюрьма#Штраф#Зеки
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