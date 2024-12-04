Заключенные из Новосибирска заплатят штраф за запрещенные татуировки

Posted 4 декабря, 07:39
Published 4 декабря, 07:39
Modified 4 декабря, 07:41
Updated 4 декабря, 07:41
В Новосибирске вынесли решение по делу двух заключенных. Они содержатся в колонии №2.
На их теле были набиты запрещенные татуировки. В частности, там имелись рисунки в виде погонов со свастикой, что символизировало нацистскую символику и розы ветров, принадлежащей организации АУЕ*.
Каждого зека оштрафовали на 1000 рублей. Это нарушение считалось публичной демонстрацией экстремистской атрибутики.
*экстремистское движение, деятельность которого запрещена в РФ.