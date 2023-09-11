Зек угрожает владелице автомобиля в Новосибирске, требуя 1 000 рублей

В листовке написано, что автомобиль будет поцарапан или шины будут порезаны, если владелец не переведет 1 тысячу рублей. Злоумышленник объясняет свои действия тем, что он якобы не может найти работу из-за своего пребывания в тюрьме. Он утверждает, что не может обеспечить своих детей из-за отсутствия работы.