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Зек угрожал сибирячке

Зек угрожает владелице автомобиля в Новосибирске, требуя 1 000 рублей

11 сентября 2023, 01:18
Фото: Midjourney
Зек угрожал сибирячке

В Новосибирске владелица автомобиля нашла записку с угрозой от зека

В Новосибирске автоледи обнаружила угрозу от неизвестного злоумышленника, который требует 1000 рублей иначе уничтожит ее машину. Об этом сообщили в Telegram-канале «АСТ-54 black».

В Новосибирске владелица автомобиля нашла неизвестное послание. В записке злоумышленник угрожает повредить машину, если не получит деньги. Инцидент произошел рядом с домом на улице Рельсовой, 7.

В листовке написано, что автомобиль будет поцарапан или шины будут порезаны, если владелец не переведет 1 тысячу рублей. Злоумышленник объясняет свои действия тем, что он якобы не может найти работу из-за своего пребывания в тюрьме. Он утверждает, что не может обеспечить своих детей из-за отсутствия работы.

В записке указан номер телефона для связи и просьба указать марку и полный номер автомобиля. Подписчики, прочитавшие сообщение, выразили сомнения в его правдивости. Они утверждают, что подобные случаи мошенничества уже были и считают, что текст записки слишком грамотно составлен для человека, проведшего много времени в тюрьме.

Фото: «АСТ-54 black»
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