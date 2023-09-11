Зек угрожает владелице автомобиля в Новосибирске, требуя 1 000 рублей

Posted Сегодня, 01:18
Published Сегодня, 01:18
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В Новосибирске владелица автомобиля нашла неизвестное послание. В записке злоумышленник угрожает повредить машину, если не получит деньги. Инцидент произошел рядом с домом на улице Рельсовой, 7.
В листовке написано, что автомобиль будет поцарапан или шины будут порезаны, если владелец не переведет 1 тысячу рублей. Злоумышленник объясняет свои действия тем, что он якобы не может найти работу из-за своего пребывания в тюрьме. Он утверждает, что не может обеспечить своих детей из-за отсутствия работы.
В записке указан номер телефона для связи и просьба указать марку и полный номер автомобиля. Подписчики, прочитавшие сообщение, выразили сомнения в его правдивости. Они утверждают, что подобные случаи мошенничества уже были и считают, что текст записки слишком грамотно составлен для человека, проведшего много времени в тюрьме.