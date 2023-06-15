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Новосибирского зека обвиняют в экстремизме и вымогательстве денег на «общак»

15 июня 2023, 06:44
Фото: 1MI
Заключенный склонял сокамерников к экстремизму

В Новосибирске на заключенного завели дело о пропаганде экстремизма

Заключенного одной из новосибирских колоний обвиняют в пропаганде экстремистских идей АУЕ*. Мужчина мог вербовать приверженцев движения прямо в заключении.

По данным управления СУ СКР по Новосибирской области, в отношении мужчины него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК России (организации деятельности экстремистской организации, в отношении которой принято вступившее в законную силу решение суда о запрете деятельности). По версии следствия, сибиряк с 2020 по 2023 год участвовал в движении АУЕ* и активно пропагандировал его идеи среди арестантов.

Также мужчина мог не только вербовать сторонников, но и призывать их пополнять «общак» и не подчиняться тюремным правилам. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ведения новосибирцем экстремистской деятельности.

*движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ

В Новосибирске зеку дали шесть лет за пропаганду АУЕ*
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#Криминал#Новосибирск#Александр Ляхов#Тюрьма#Заключенные#Следствие
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