Новосибирского зека обвиняют в экстремизме и вымогательстве денег на «общак»

По данным управления СУ СКР по Новосибирской области, в отношении мужчины него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК России (организации деятельности экстремистской организации, в отношении которой принято вступившее в законную силу решение суда о запрете деятельности). По версии следствия, сибиряк с 2020 по 2023 год участвовал в движении АУЕ* и активно пропагандировал его идеи среди арестантов.