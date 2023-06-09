Студентку из Новосибирска задержали по делу экстремистского движения «Весна*»

В Москве задержали 26-летнюю девушку, учащуюся в Новосибирском государственном университете, по делу организации «Весна*». Эта организация была включена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом в прошлом году. Информацию об этом опубликовало издание НГС.