Студентку из Новосибирска задержали по делу экстремистского движения «Весна*»

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В Москве задержали 26-летнюю девушку, учащуюся в Новосибирском государственном университете, по делу организации «Весна*». Эта организация была включена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом в прошлом году. Информацию об этом опубликовало издание НГС.
Всего шесть человек по всей стране задержали по данному делу. Фигуранты находятся под арестом в Басманном районном суде Москвы, где им изберут меру пресечения. Представители правоохранительных органов считают студентку Анну А. организатором медиаотдела запрещенной организации.
Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Организация экстремистского сообщества», «Реабилитация нацизма» и «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Обыски в квартирах фигурантов прошли на этой неделе.
* Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента.
* Росфинмониторинг внес движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов.