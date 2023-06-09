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Студентку из Новосибирска задержали по делу экстремистского движения «Весна*»

9 июня 2023, 01:19
Фото: 1MI
Девушка могла руководить пресс-центром
Студентку из Новосибирска задержали по делу организации «Весна*», включенной в реестр экстремистов и террористов.

В Москве задержали 26-летнюю девушку, учащуюся в Новосибирском государственном университете, по делу организации «Весна*». Эта организация была включена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом в прошлом году. Информацию об этом опубликовало издание НГС.

Всего шесть человек по всей стране задержали по данному делу. Фигуранты находятся под арестом в Басманном районном суде Москвы, где им изберут меру пресечения. Представители правоохранительных органов считают студентку Анну А. организатором медиаотдела запрещенной организации.

Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям: «Организация экстремистского сообщества», «Реабилитация нацизма» и «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Обыски в квартирах фигурантов прошли на этой неделе.

 

* Незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента.

* Росфинмониторинг внес движение «Весна» в перечень террористов и экстремистов.

Житель Новосибирской области пойдет под суд за призыв к экстремизму в соцсетях
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